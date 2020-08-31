31.08.2020, 19:01

Профессиональные училища могут ходатайствовать о дополнительных субсидиях


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Kutseõpilased.
Kutseõpilased. Foto: Raivo Tasso

Начиная с завтрашнего дня, 1 сентября профессиональные училища смогут ходатайствовать о субсидиях на проведения обучения по выбору специальности, задача которого заключается создании возможностей для продолжения прерванного обучения и поддержать молодых людей в выборе карьерного пути. Всего на эти цели предусмотрено 1,74 миллиона евро.

"Наши профессиональные училища уже несколько лет предлагают обучение по выбору специальности, однако благодаря международной поддержке можно уделить внимание развитию учебных программ и в дальнейшем лучше учитывать индивидуальные потребности учащихся, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Надеюсь, что профессиональные училища воспользуются этой возможностью, которая позволить оказать молодым людям большую поддержку в выборе будущей профессии".

Обучение по выбору специальности предназначено в первую очередь для ребят, не имеющих определенных навыков или не готовых сделать выбор в пользу той или иной профессии. Например, это могут быть молодые люди, бросившие обучение, те, кто не учится и не работает, те, кто закончил основную школу, но еще не принявшие решения относительно своего будущего, учащиеся, нуждающиеся в особой поддержке, а также иммигранты и молодые люди, не владеющие эстонский языком.

Посол Норвегии Эльсе Берит Эйкеланд выразила радость в связи с тем, что Норвегия может внести вклад в развитие профессионального образования в Эстонии. "Профессиональное образование высоко ценится во всех Европейских государствах, так как позволяет обеспечить молодежи рабочие места в будущем. Особенно важно это во времена, когда рынок труда испытывает большое давление. Совместными усилиями мы сможем выйти из нынешнего кризиса и я надеюсь, что подобные проекты смогут облегчить этот процесс".

В рамках субсидии поддерживается деятельность по развитию, связанная с обучением по выбору специальности, и обучение по одноименной программе, в том числе адаптация программы в соответствии с целевой аудиторией, изменения и дополнения программы по результатам апробации и обратной связи. Минимальная сумма поддержки, которую могут получить проекты, составляет 100 000 евро и максимальная — 200 000 евро.

Тур ходатайств финансируется из программы Европейской экономической зоны и Норвегии "Местное развитие и уменьшение уровня бедности" (2014-2021), его проводит Государственный центр опорных услуг. Инфодень на эту тему состоится 17.09.2020 в электронной среде Zoom. Начало в 10 часов.

Ходатайства принимаются в электронной среде Государственного центра опорных услуг в период с 01.09-01.11.2020 (до 17 часов), дополнительная информация - здесь.

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