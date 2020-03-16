Проезд в общественном транспорте стал бесплатным для всех

Тем самым город хочет максимально уменьшить контакты между людьми — и тем, что водители не продают билеты, и тем, что муниципальные полицейские сейчас не проверяют их наличие. Также городские власти настоятельно рекомендуют горожанам тщательно взвешивать необходимость каждого своего перемещения, и если это возможно — отдать предпочтение личному транспорту. Также город призывает при любой возможности пользоваться электронными услугами.

На данный момент Таллинн не планирует сокращать график движения общественного транспорта, поскольку это может повлечь ситуацию, когда людям на остановках придется слишком долго ждать, и в итоге количество пассажиров в салоне будет слишком большим.

”Для обеспечения всех жизненно необходимых услуг людям приходится ездить на работу — не все могут выполнять рабочие обязанности удаленно, — отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Поэтому общественный транспорт будет работать по обычному графику. Но мы отслеживаем ситуацию и готовы немедленно реагировать, если что-то изменится”.