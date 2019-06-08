ПРОЕКТ RUSDELFI | Путешествие на автомобиле: учимся на чужих ошибках

Вы будете удивлены, но 14% всех людей на планете страдают настолько сильной аэрофобией, что никогда не сядут в самолёт. Ещё 10% делают это через силу. Значит ли это, что эти люди не имеют возможности побывать в прекрасных странах, как минимум, Европы? Комфорт, скорость и доступность авиаперевозок оспаривать глупо, но мы попробуем показать, что есть весьма достойная альтернатива, которую хотя бы раз в жизни стоит попробовать каждому.

RusDelfi project. Suurbritannia Foto: Andrei Tsvetajev

В доказательство наших слов мы за две недели пересекли девять стран, проехав от севера Эстонии до севера Англии и обратно, попутно заехав в несколько европейских городов, и хотим поделиться своим опытом и дать полезные советы.