Проект Rail Baltic может улучшить сообщение между регионами

В данный момент в Литве рассматривается возможность создания около десятка таких станций, но не исключено, что их может быть и больше. В Латвии предусмотрено построить 15 таких небольших станций, в Эстонии — 12.

"Это создаст новую перспективу для жителей небольших и малых городов для путешествий скоростными поездами, даже не придется ехать в крупный город, на работу", — заявил в пятницу на дискуссии в Вильнюсе главный финансист и член правления RB Rail Игнас Дегутис.

"Скорость поезда Rail Baltic составит 249 километров в час для пассажирских поездов, а региональные поезда смогут ездить на скорости до 200 км. в час. Мы планируем остановки, когда будут отдельные поезда, чисто для региональных целей. Будут по-настоящему скоростные поезда", — сказал Дегутис.

Он отметил, что Rail Baltic улучшит сообщение не только в региональном масштабе, но и между государствами.

"Это совершенно новый способ путешествий (…) Люди смогут ездить в любую страну с туристическими целями, за день съездить в Латвию и обратно, или в Эстонию и обратно, или добраться до Варшавы за 4 часа", — сказал Дегутис.

В 2026 году, когда прокладка пути завершится, поездка из Вильнюса до Таллина займет 3,5 часа, а до Рижского аэропорта — 1 час. 40 минут, из Паневежиса в Вильнюс можно будет доехать за час, а в Каунас — за 37 минут, а поездка из Вильнюса в Каунас будет занимать всего лишь полчаса.

"Пожалуй, не ошибусь, назвав Rail Baltic суперпроектом будущего в Литве, в Балтийском регионе, в нашем регионе в целом. Это проект особого значения не только в смысле инфраструктуры, но и экономики, экологии, социальной жизни", — заявил европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.

Полностью Rail Baltic планируется завершить к 2026 году. Стоимость проекта составит около 5,8 млрд евро.