Проект проведения референдума о браке передан парламенту

Представленный фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии и партии Isamaa проект предполагает вынести на референдум 18 апреля 2021 года вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?".

Конституционная комиссия приняла решение со второй попытки. В понедельник сделать это не удалось, поскольку вместе с оппозицией за снятие референдума с повестки проголосовал Сийм Кийслер, входящий в правящую партию Isamaa. В среду партия Isamaa поменяла Кийслера на Хейки Хепнера в конституционной комиссии Рийгикогу.

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