Проект проведения референдума о браке передан парламенту

В четверг, 27 ноября, конституционная комиссия Рийгикогу на внеочередном заседании, проведенном в формате видеоконференции, все-таки решила направить законопроект о референдуме по браку на обсуждение в большой зал, передает RusERR.
Представленный фракциями Центристской партии, Консервативной народной партии и партии Isamaa проект предполагает вынести на референдум 18 апреля 2021 года вопрос: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?".
Конституционная комиссия приняла решение со второй попытки. В понедельник сделать это не удалось, поскольку вместе с оппозицией за снятие референдума с повестки проголосовал Сийм Кийслер, входящий в правящую партию Isamaa. В среду партия Isamaa поменяла Кийслера на Хейки Хепнера в конституционной комиссии Рийгикогу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Ученые поняли, как COVID-19 попадает в организм
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Реакция Хабиба на смерть Марадоны
Virtus.pro проиграла первую встречу на EPIC League Season 2