Проект по созданию в Эстонии Департамента сельского хозяйства и продовольствия направлен на второе чтение

Председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм сказал, что благодаря формированию Департамента сельского хозяйства и продовольствия на основе Ветеринарно-продовольственного департамента и Департамента сельского хозяйства улучшатся организация работы ведомства и связи с общественностью. Как следствие, сократится административная нагрузка на клиентов.

Реорганизация двух департаментов повысит эффективность контроля на основе оценки рисков, улучшит управление информацией во всей цепочке производства продуктов питания, а также повысит качество превентивной работы и работы по информированию с целью сокращения количества нарушений”, — сказал Тамм. Он пояснил, что после слияния ведомств Департамент сельского хозяйства и продовольствия с 1 января 2021 г. начнет выполнять все их основные функции. Для коммуникации будет создана единая административная практика. Деятельность учреждения при оказании услуг единой целевой группе и управлении рисками станет более эффективной.

”Создание единого учреждения позволяет оптимизировать реорганизуемую структуру и упразднить дублирование задач. Освободившиеся благодаря этому ресурсы можно направить на обеспечение стабильности работы учреждения и повышение эффективности надзора”, — сказал Тамм.

Член комиссии по сельской жизни Ивари Падар также подчеркнул важность реорганизации. ”Объединение ведомств обсуждалось на протяжении многих лет. Наконец-то мы перешли от слов к действиям и надеемся, что это будет выгодно для сельского хозяйства в целом”, — сказал Падар.

По его мнению, важно обеспечить прозрачность процедуры выбора руководителя ведомства. Новое объединенное учреждение оказывает ощутимое влияние на качество и доступность публичных услуг. Повысится качество и единообразие публичных услуг, оказываемых населению, так как в дальнейшем задачи в сфере сельского хозяйства и продовольствия будет выполнять одно учреждение. Коммуникация между населением и государством улучшится.

Комиссия по сельской жизни решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы в связи с преобразованием Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-продовольственного департамента в Департамент сельского хозяйства и продовольствия (164 SE) на второе чтение пленарному заседанию, которое состоится 1 июня.