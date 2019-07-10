10.07.2019, 14:35

Проект ”главной улицы” Таллинна в таком виде реализован не будет


rus.delfi.ee
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Kesklinnas järsult pidurdama pidanud bussis sai kaks inimest viga
Kesklinnas järsult pidurdama pidanud bussis sai kaks inimest vigaFoto: Hendrik Osula

Руководство Таллинна сообщило на пресс-конференции, что анонсированный ранее проект ”главной улицы” города в таком виде реализован не будет.

Проект был инициирован в 2016 году, и тогда Таави Аас сказал, что он во что бы то ни стало будет претворен в жизнь.

Как передавал rus.err.ee, мэр Таллинна Михаил Кылварт в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast" на прошлой неделе сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.

Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.

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