Проект ”главной улицы” Таллинна в таком виде реализован не будет
Руководство Таллинна сообщило на пресс-конференции, что анонсированный ранее проект ”главной улицы” города в таком виде реализован не будет.
Руководство Таллинна сообщило на пресс-конференции, что анонсированный ранее проект ”главной улицы” города в таком виде реализован не будет.
Проект был инициирован в 2016 году, и тогда Таави Аас сказал, что он во что бы то ни стало будет претворен в жизнь.
Как передавал rus.err.ee, мэр Таллинна Михаил Кылварт в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast" на прошлой неделе сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.
Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Синоптик рассказал об июльских погодных аномалиях
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород