Проект ”главной улицы” Таллинна в таком виде реализован не будет

Проект был инициирован в 2016 году, и тогда Таави Аас сказал, что он во что бы то ни стало будет претворен в жизнь.

Как передавал rus.err.ee, мэр Таллинна Михаил Кылварт в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast" на прошлой неделе сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.

Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.