Проект ”главной улицы” Таллинна в таком виде реализован не будет
Руководство Таллинна сообщило на пресс-конференции, что анонсированный ранее проект ”главной улицы” города в таком виде реализован не будет.
Руководство Таллинна сообщило на пресс-конференции, что анонсированный ранее проект ”главной улицы” города в таком виде реализован не будет.
Проект был инициирован в 2016 году, и тогда Таави Аас сказал, что он во что бы то ни стало будет претворен в жизнь.
Как передавал rus.err.ee, мэр Таллинна Михаил Кылварт в онлайн-передаче ERR "Otse uudistemajast" на прошлой неделе сказал, что в ходе анализа проекта "главной улицы", победившего на конкурсе, выяснилось, что пропускная способность снизится на 75%.
Это означает, что во время строительства в пробках будут стоять автомобили и общественный транспорт.
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