"Проект Fox News": EKRE создаст свою телевизионную станцию по примеру консерваторов США

"Мы хотим создать плюрализм в медиа-пространстве Эстонии, которое наклонено — с чем журналисты, скорее всего, не согласятся — в одну сторону, влево, в сторону либерализма", — пояснил Хельме планы партии.

"Мы называем его "проект Fox News"", — говорит Хельме.

Fox News Channel (Фокс-Ньюc-Чэннел, сокращенно FNC или Fox News) — американский информационный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США. В ответ на это канал часто отвечает, что остальной медийный ландшафт слишком левый, а он сам относится к консервативным взглядам с не меньшим уважением, чем к либеральным.