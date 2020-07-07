07.07.2020, 09:20

"Проект Fox News": EKRE создаст свою телевизионную станцию по примеру консерваторов США

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EKRE volikogu koosolek
Martin ja Mart Helme EKRE volikogu koosolekul.Foto: Priit Simson

Новый председатель EKRE Мартин Хельме в интервью Delfi сообщил, что консерваторы планируют расширить свою медиа-группу, создав собственную телевизионную станцию по примеру консерваторов США уже в этом году.

"Мы хотим создать плюрализм в медиа-пространстве Эстонии, которое наклонено — с чем журналисты, скорее всего, не согласятся — в одну сторону, влево, в сторону либерализма", — пояснил Хельме планы партии.

"Мы называем его "проект Fox News"", — говорит Хельме.

Fox News Channel (Фокс-Ньюc-Чэннел, сокращенно FNC или Fox News) — американский информационный канал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США. В ответ на это канал часто отвечает, что остальной медийный ландшафт слишком левый, а он сам относится к консервативным взглядам с не меньшим уважением, чем к либеральным.

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