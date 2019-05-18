Продукты питания с истекшим сроком годности для продажи со скидкой не годятся? Одна фирма считает иначе

По словам члена правления Kaubaring OÜ Брит Сельге продукция поступает от широкого круга производителей и оптовых продавцов. ”Много потенциально годного к употреблению товара просто лежит и ждет, когда его наконец отправят на утилизацию. Отсюда и возникла идея сделать шаг в направлении прекращения такого бездумного разбазаривания и предложить эти продукты питания потребителям”, — поясняет Сельге истоки бизнес-идеи.

В ассортименте магазинов Kaubaring в числе прочего сушеные продукты, гигиенические принадлежности, соусы, консервы, напитки и питание для домашних любимцев.

В ряде случаев выбор может быть довольно ограниченным (например номенклатура продуктов для домашних животных представлена только тремя позициями), но ситуация постоянно меняется, ведь ни один производитель или продавец не может предугадать, что какой-либо товар войдет в число залежалых.

”Как правило, производители и оптовики исходят из данных за последние несколько месяцев или последнего года, но ведь мы все знаем, что месяц на месяц не приходится, вот и остаются продукты питания не распроданными.

”Поэтому невозможно спрогнозировать, какие продукты могут поступить к нам в следующий раз”, — поясняет Сельге.

А как можно быть уверенным в том, что в ассортименте не окажется товар с истекшим сроком „parim enne”, который совершенно испорчен? Руководитель Кaubaring заверяет, что компания следует всем требованиям закона, в том числе принимает меры внутреннего контроля, чтобы свести к минимуму возможность попадания в продуктовую корзину покупателя испорченной еды. ”Ни для кого же не новость, что и в обычных магазинах могут оказаться пришедшие в негодность продукты. Такой вероятности не может исключить ни одно предприятие, занимающееся продажей продуктов питания”, — добавляет Сельге.

Если в Кaubaringi такая такая торговая схема работает, то почему бы и самым крупным эстонским сетям не предложить своими покупателям продукцию с истекшим сроком „parim enne”? Выясняется, что вопрос заключается в качестве товара, и поэтому розничные продавцы склоняются в пользу других методик.

Пресс-секретарь Rimi Катрин Батс говорит, что для сети очень важно качество. ”Поэтому мы не считаем продажу подобного товара даже со скидками разумным”, — отмечает она.

Товар с истекающим сроком годности жертвуется Продуктовому банку. По словам Батс, в последнее время этот процесс активизировался. ”У Продуктового банка есть больше возможностей и хорошие партнеры. Это позволило нам существенно увеличить количество отправляемого туда товара”, — поясняет представитель Rimi.

Руководитель отдела по коммуникациям Selver Риво Вески сообщил, что товар, лишь немного превысивший срок хранения, в основном не уничтожают. ”Большая его часть идет на пожертвования. Мы сотрудничаем с подразделениями Продуктового банка, действующими в различных регионах Эстонии, а также с обществами охотников”.

”Очень редко возникает ситуация, когда магазин решает пустить такие продукты в продажу. Хотя закон дозволяет подобные товары продавать и после истечения срока реализации, как правило мы их всё-таки не продаем”, — заверяет Вески.

Руководитель отдела по связям с общественностью Prisma Пирет Ланкотс заверяет, что ее предприятие хочет предлагать клиентам только тот товар, в качестве которого можно быть уверенным. По этой причине было принято решение не выставлять в продажу продукцию с просроченным сроком „parim enne”.

”Продукты с превышением срока хранения, указанного на маркировке, опасны, их качество может не оставаться на том же уровне, еда может потерять свои вкусовые качества и запах, изменить текстуру или консистенцию, может уменьшится и содержание витаминов”, — перечисляет минусы Ланкотс.

По ее словам, если мазаин будет оставлять в продаже товары с истекшим сроком реализации, и их никто не купит, то тогда еду придется просто выбрасывать. ”Мы этого не хотим. Лучше пожертвует их сразу Продуктовому Банку”, — объяснила Ланкотс.