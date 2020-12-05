Продуктовый банк призывает в рождественский период жертвовать продукты нуждающимся

Склады Продуктового банка опустели, продукты питания, которые сюда доставляются, практически сразу раздают нуждающимся. Причина заключается в том, что после весеннего коронакризиса число нуждающихся в помощи существенно возросло, передает "Актуальная камера".

"У нас число нуждающихся увеличилось на 30%. Магазины также стали жертвовать больше еды, но лишь на 10-20%. Мы получаем продукты, но их не достаточно, чтобы раздать 10 тысячам нуждающимся, в том количестве в котором хотелось бы", — рассказал руководитель Продуктового банка Пийт Бурфейн.

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