Продуктовый банк призывает в рождественский период жертвовать продукты нуждающимся(1)
С марта число тех, кто нуждается в продовольственной помощи, выросло на 30%. В связи с этим запасы Продуктового банка значительно сократились, пишет RusERR.
С марта число тех, кто нуждается в продовольственной помощи, выросло на 30%. В связи с этим запасы Продуктового банка значительно сократились, пишет RusERR.
Склады Продуктового банка опустели, продукты питания, которые сюда доставляются, практически сразу раздают нуждающимся. Причина заключается в том, что после весеннего коронакризиса число нуждающихся в помощи существенно возросло, передает "Актуальная камера".
"У нас число нуждающихся увеличилось на 30%. Магазины также стали жертвовать больше еды, но лишь на 10-20%. Мы получаем продукты, но их не достаточно, чтобы раздать 10 тысячам нуждающимся, в том количестве в котором хотелось бы", — рассказал руководитель Продуктового банка Пийт Бурфейн.
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