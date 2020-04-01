Продуктовый банк: при сотрудничестве с Rimi мы сможем оказать помощь 1600 семьям по всей Эстонии

”На сегодняшний день многие жители Эстонии уже потеряли работу и их семьи оказались в очень затруднительном положении”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Мы знаем, что у некоторых семей нет сбережений, которые позволят пережить трудные времена, поэтому помощь этим людям чрезвычайно важна. Стоит поинтересоваться у своих соседей и знакомых, как у них идут дела, и если кто-то потерял работу и не может обеспечить пропитание своей семье, то по возможности нужно помочь или посоветовать обратиться в Продуктовый банк”.
”Мы сами связались с Продуктовым банком и попросили сообщить нам, в каких продуктах больше всего нуждаются семьи. Продуктовый банк нанес на карту районы Эстонии, где на данный момент продовольственная помощь наиболее необходима. Мы благодарим нашего партнера за быстроту действий и надеемся, что мы все вместе сможем преодолеть кризис”, — добавил Падумяэ. Он подтвердил, что Rimi продолжит помогать нуждающимся семьям посредством пожертвований в Продуктовый банк до окончания чрезвычайной ситуации.
Продуктовый банк высоко ценит вклад Rimi в улучшение сложившейся ситуации и призывает все другие компании при возможности поддержать нуждающихся в это трудное время.
Каждый, кто хочет поддержать работу Продуктового банка, сможет сделать это в любой момент. Совершить пожертвования можно, зайдя на сайт armastanaidata.ee или позвонив по телефону пожертвований Продуктового банка:
900 9005 — вы жертвуете 2 евро
900 9010 — вы жертвуете 8 евро
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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