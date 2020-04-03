Продуктовому банку в кризис помогуть покрыть резко выросшие расходы на топливо

По словам руководителя Продуктового банка Пийта Бурфейна, в сложившейся ситуации многиелюди лишаются рабочих мест или значительной части дохода. ”Люди попадают в сложную жизненную ситуацию, и число людей, нуждающихся в продуктовой помощи, растет с каждым днем. На таллиннский склад Эстонского продуктового банка поступает больше пожертвований, чем в любое другое наше отделение, а дальше уже мы разводим продукты по всей Эстонии — от Нарвы до Хийумаа. Топлива требуется очень много, поэтому мы с большой благодарностью принимаем помощь Neste”, — прокомментировал Бурфейн.

По словам Денниса Антамо, генерального директора Neste Eesti, сложно недооценить роль

Продуктового банка в нынешней кризисной ситуации. ”В условиях чрезвычайного положения

исключительно важно, чтобы ни в городе, ни в сельской местности семьи не испытывали нужды в еде. Именно поэтому мы приняли решение помочь Продуктовому банку покрыть резко выросшие расходы на топливо”, — сказал Антамо. Сеть заправочных станций Neste обеспечит доступ к пожертвованному топливу во всех уездах, где перемещаются автомобили Продуктового банка.