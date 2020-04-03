Продуктовому банку в кризис помогуть покрыть резко выросшие расходы на топливо

Количество выездов Эстонского продуктового банка в последние недели выросло без малого на 20%, поскольку банку приходится заниматься сбором продуктов для все большего количества нуждающихся, и все эти продукты нужно доставлять по адресу. Чтобы растущие расходы на топливо не стали препятствием для своевременной развозки продуктов по уездам, топливная компания Neste приняла решение поддержать деятельность Продуктового банка бесплатным топливом.
По словам руководителя Продуктового банка Пийта Бурфейна, в сложившейся ситуации многиелюди лишаются рабочих мест или значительной части дохода. ”Люди попадают в сложную жизненную ситуацию, и число людей, нуждающихся в продуктовой помощи, растет с каждым днем. На таллиннский склад Эстонского продуктового банка поступает больше пожертвований, чем в любое другое наше отделение, а дальше уже мы разводим продукты по всей Эстонии — от Нарвы до Хийумаа. Топлива требуется очень много, поэтому мы с большой благодарностью принимаем помощь Neste”, — прокомментировал Бурфейн.
По словам Денниса Антамо, генерального директора Neste Eesti, сложно недооценить роль Продуктового банка в нынешней кризисной ситуации. ”В условиях чрезвычайного положения исключительно важно, чтобы ни в городе, ни в сельской местности семьи не испытывали нужды в еде. Именно поэтому мы приняли решение помочь Продуктовому банку покрыть резко выросшие расходы на топливо”, — сказал Антамо. Сеть заправочных станций Neste обеспечит доступ к пожертвованному топливу во всех уездах, где перемещаются автомобили Продуктового банка.
Деннис Антамо выразил надежду, что текущий кризис заставит людей задуматься о своих потребительских привычках. ”Зачастую мы покупаем больше, чем можно съесть, из-за чего часть продуктов пропадает, тогда как они могли бы оказаться у людей, которые в них действительно нуждаются. Похожая история с пищевой промышленностью — объем возникающих в ней отходов просто поражает воображение. Одна из важнейших технологических разработок Neste – возможность производить качественное топливо из отходов и мусора пищевой промышленности, и нам прекрасно известно, что свежим продуктам в мусорном контейнере не место”, — добавил глава Neste.
Эстонский продуктовый банк призывает всех желающих поддержать начинание оказывать регулярную помощь. Можно оформить пожертвование через среду armastanaidata.ee или регулярно звонить по телефонам для пожертвований: 900 9005 — чтобы пожертвовать 2 евро; 900 9010 — чтобы пожертвовать 8 евро.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
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