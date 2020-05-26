Продолжение воскресной истории: в Таллинне, наконец, выяснили, кто должен заниматься нарушающими порядок лошадьми

При этом до вчерашнего дня было неясно, кто же должен заниматься случаем и привлечь к ответу беспечного хозяина, выпустившего в городе в людном месте лошадей.

"Информация направлена в Муниципальную полицию, в чьей компетенции находится надзор за содержанием животных в Таллинне", — сообщила в восресенье полиция.

Однако в МуПо сказали, что данный случай в производство брать не будут. "В нашей компетенции из домашних животных только собаки-кошки", — отметил пресс-секретарь МуПо.

Сегодня утром пресс-секретарь полиции пояснил, что всеми животными крупнее овцы занимается Ветеринарно-пищевой департамент (Veterinaar- ja toiduamet - VTA).

Ведущий специалист Харьюского центра VTA Харлес Кауп согласился, что надзор за крупными животными - это компетенция департамента. Если в инциденте получил травму человек, то в дознание вмешивается и полиция. Кауп отметил, что в данном случае серьезных повреждений мальчик не получил, он лишь испугался и упал.

Сотрудник VTA сообщил, что в среду утром выяснят, кому принадлежат лошади, выпущенные побегать в воскресенье в Пельгуранна. И вообще, зарегистрирован ли их хозяин соответствующим образом. По словам Каупа, в Таллинне в качестве содержателей лошадей зарегистрированы четыре лица. Правда, есть вероятность, что лошади прибыли из-за пределов столицы.

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