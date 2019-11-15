Продолжение следует: спецкомиссия Рийгикогу изучила конфликт интересов в Минсельхозе

В четверг на внеочередном заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией заслушала пояснения канцлера Министерства по делам сельской жизни Иллара Леметти по организации работы министерства для предотвращения конфликта интересов.

Председатель комиссии Катри Райк отметила, что цель комиссии – получить информацию о причине возникновения конфликта интересов в министерстве и подотчетных ему учреждениях. «Случаи, произошедшие в Министерстве по делам сельской жизни и подотчетных ему учреждениях, подтверждают, что рекомендации антикоррупционного объединения Совета Европы «ГРЕКО» принять меры в отношении министров и их политических советников для сокращения риска возникновения конфликта интересов полностью оправданы», – сказала Райк.

На внеочередном заседании пояснения дал канцлер министерства Иллар Леметти. Министр Март Ярвик в заседании не участвовал.

Комиссию интересовали следующие аспекты: правила министерства по работе с конфликтами интересов; порядок получения юридических услуг вне министерства; как сотрудничают между собой юристы из привлеченной фирмы и отдел правовой помощи министерства; как проходит обмен информацией между министерством и подотчетными ему учреждениями; возможные случаи вмешательства в работу подотчетных министерству учреждений. Комиссия также обсудила, как можно избежать возникновения конфликта интересов среди советников министров.

Комиссия направит дополнительные запросы Министерству по делам сельской жизни и Ветеринарно-продовольственному департаменту и продолжит обсуждение на очередном заседании в понедельник.