Продолжение следует: спецкомиссия Рийгикогу изучила конфликт интересов в Минсельхозе(1)
Специальная комиссия получила обзор мер, которые приняло Министерство по делам сельской жизни для предотвращения конфликта интересов.
Специальная комиссия получила обзор мер, которые приняло Министерство по делам сельской жизни для предотвращения конфликта интересов.
В четверг на внеочередном заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией заслушала пояснения канцлера Министерства по делам сельской жизни Иллара Леметти по организации работы министерства для предотвращения конфликта интересов.
Председатель комиссии Катри Райк отметила, что цель комиссии – получить информацию о причине возникновения конфликта интересов в министерстве и подотчетных ему учреждениях. «Случаи, произошедшие в Министерстве по делам сельской жизни и подотчетных ему учреждениях, подтверждают, что рекомендации антикоррупционного объединения Совета Европы «ГРЕКО» принять меры в отношении министров и их политических советников для сокращения риска возникновения конфликта интересов полностью оправданы», – сказала Райк.
На внеочередном заседании пояснения дал канцлер министерства Иллар Леметти. Министр Март Ярвик в заседании не участвовал.
Комиссию интересовали следующие аспекты: правила министерства по работе с конфликтами интересов; порядок получения юридических услуг вне министерства; как сотрудничают между собой юристы из привлеченной фирмы и отдел правовой помощи министерства; как проходит обмен информацией между министерством и подотчетными ему учреждениями; возможные случаи вмешательства в работу подотчетных министерству учреждений. Комиссия также обсудила, как можно избежать возникновения конфликта интересов среди советников министров.
Комиссия направит дополнительные запросы Министерству по делам сельской жизни и Ветеринарно-продовольственному департаменту и продолжит обсуждение на очередном заседании в понедельник.
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