Продолжение скандала: для участия в конкурсе Мартином Хельме были приглашены три любимые адвокатские бюро Кремля

Кроме Freeh Sporkin & Sullivan LLP, о котором уже писалось ранее, приглашение на участие в конкурсе получили адвокатские бюро White & Case и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

„Никакой вариант не был бы хорошим. Cleary Gottlieb на протяжении многих лет является главным адвокатским бюро, представляющим интересы России. А White & Case сразу после него вторым”, — комментирует шведский экономист Андерс Ослунд. По его мнению выбор, сделанный Хельме, ”очень странный”.

Отмечается, что помимо прочего данные бюро представляют интересы олигархов, находящихся под санкциями, защищают напрямую интересы Российской Федерации в разных спорах, например, в вопросе введенных из-за ситуации в Украине санкций.

Сам Хельме ранее утверждал, будто у всех американских бюро есть ”разные связи”. Однако, по мнению Олманна, это не так и в США возможно найти бюро, среди клиентов которых нет тех, у кого с Эстонией может быть конфликт интересов.