02.08.2020, 19:44

Продолжение скандала: для участия в конкурсе Мартин Хельме пригласил любимые адвокатские бюро Кремля

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EST
Martin Helme küsis Eesti esindamiseks pakkumist kolmelt advokaadibüroolt, kellest kõik on Vene huvidega suurel määral seotud. Tekib küsimus, kas selliste büroodega koostöö ohustab riigi julgeolekut.
Martin Helme küsis Eesti esindamiseks pakkumist kolmelt advokaadibüroolt, kellest kõik on Vene huvidega suurel määral seotud. Tekib küsimus, kas selliste büroodega koostöö ohustab riigi julgeolekut.Foto: Priit Simson

По инициативе министра финансов Мартина Хельме трем известным американским адвокатским бюро было сделано предложение представлять Эстонию процессе, связанном с отмыванием средства в Danske. Выясняется, что какое бы бюро Эстония не выбрала, оно было бы связано с адвокатами, действующими в сфере интересов России, пишет Eesti Päevaleht.

Кроме Freeh Sporkin & Sullivan LLP, о котором уже писалось ранее, приглашение на участие в конкурсе получили адвокатские бюро White & Case и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

„Никакой вариант не был бы хорошим. Cleary Gottlieb на протяжении многих лет является главным адвокатским бюро, представляющим интересы России. А White & Case сразу после него вторым”, — комментирует шведский экономист Андерс Ослунд. По его мнению выбор, сделанный Хельме, ”очень странный”.

Отмечается, что помимо прочего данные бюро представляют интересы олигархов, находящихся под санкциями, защищают напрямую интересы Российской Федерации в разных спорах, например, в вопросе введенных из-за ситуации в Украине санкций.

Сам Хельме ранее утверждал, будто у всех американских бюро есть ”разные связи”. Однако, по мнению Олманна, это не так и в США возможно найти бюро, среди клиентов которых нет тех, у кого с Эстонией может быть конфликт интересов.

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