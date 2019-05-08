Продолжаются слушания по самому масштабному в Эстонии делу о коррупции

Вчера на заседании было рассмотрено ходатайство прокуратуры о передаче Польше процесса относительно поляка Яна Пасзковски. Подсудимые считают этот шаг непонятным. Защитник Пасзковски, присяжный адвокат Эльмер Муна привел ряд аргументов против и отметил, что прокуратура стала требовать передачи дела поляка, когда узнала, что защитники намерены поднять вопрос о выявленном в ходе следствия конфликте интересов. По мнению адвокатов, конфликт интересов заключается в наличии близких отношений между руководителями ведомства, расследовавшего уголовное дело, и ведомства, которое его вело (главный государственный прокурор Лавли Перлинг и заместитель генерального директора КаПо Мартин Перлин являются супругами).

Также Муна затронул вопрос, который поднимали ранее и защитники других подсудимых, о том, что обвинение должно было быть предъявлено на основании другой статьи. По оценке адвокатов, дело нужно рассматривать на основании статьи о получении взятки частым лицом, а не лицом, находящимся при исполнении.

В начале второго дня Фельдманис выступила с речью, в которой перечислила стороны обвинения и его суть. Она отметила, что по закону внедрение экономической политики и транспортной сферы является задачей государства, которую оно внедряет в жизнь через Tallinna Sadam.