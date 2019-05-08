08.05.2019, 15:24

Продолжаются слушания по самому масштабному в Эстонии делу о коррупции


rus.delfi.ee
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Tallinna Sadama kohtuasja korraldav istung
Tallinna Sadama kohtuasja korraldav istungFoto: Priit Simson

Сегодня — второй день слушаний по делу о коррупции в Tallinna Sadam. Со вступительной речью выступила государственный прокурор Лаура Фельдманис. Вторым представителем государства является окружной прокурор Денис Часовских.

Вчера на заседании было рассмотрено ходатайство прокуратуры о передаче Польше процесса относительно поляка Яна Пасзковски. Подсудимые считают этот шаг непонятным. Защитник Пасзковски, присяжный адвокат Эльмер Муна привел ряд аргументов против и отметил, что прокуратура стала требовать передачи дела поляка, когда узнала, что защитники намерены поднять вопрос о выявленном в ходе следствия конфликте интересов. По мнению адвокатов, конфликт интересов заключается в наличии близких отношений между руководителями ведомства, расследовавшего уголовное дело, и ведомства, которое его вело (главный государственный прокурор Лавли Перлинг и заместитель генерального директора КаПо Мартин Перлин являются супругами).

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Также Муна затронул вопрос, который поднимали ранее и защитники других подсудимых, о том, что обвинение должно было быть предъявлено на основании другой статьи. По оценке адвокатов, дело нужно рассматривать на основании статьи о получении взятки частым лицом, а не лицом, находящимся при исполнении.

В начале второго дня Фельдманис выступила с речью, в которой перечислила стороны обвинения и его суть. Она отметила, что по закону внедрение экономической политики и транспортной сферы является задачей государства, которую оно внедряет в жизнь через Tallinna Sadam.

”Обвинение рассматривает также дочернее предприятие Tallinna Sadam TS Laevad OÜ. Важно отметить, что TS Laevad OÜ получило задание обеспечить паромное сообщение между островами и материком, что по закону об общественном транспорте является обязательством государства”, — сказала она и добавила, что в их распоряжении находятся как свидетельства работников Tallinna Sadam, так и улики в виде электронной переписки и документов и выписок со счетов.

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