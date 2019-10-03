Продление улицы Мустакиви до Пирита обойдется городу в 20,6 млн евро

"В бюджетную стратегию дорожного строительства были внесены средства на продление Мустакиви теэ. На 2020 год выделено 600 000 евро, на работы 2021 году — 10 миллионов, на 2022 год — еще 10 миллионов. Так что общая стоимость работ составит 20,6 млн евро, — сказал cтарейшина Пирита Тынис Лийнат.

- Сами строительные работы начнутся в 2021 году, если исследования не покажут, что они мешают произрастанию находящихся под охраной растений или жизни находящихся под охраной животных".

Отмечается, что проект может быть реализован к 2022 году.