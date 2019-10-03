Продление улицы Мустакиви до Пирита обойдется городу в 20,6 млн евро

Бюджетная стратегия Таллинна предусматривает выделение 20,6 млн евро на продление улицы Мустакиви до Пирита, сообщает ERR.
"В бюджетную стратегию дорожного строительства были внесены средства на продление Мустакиви теэ. На 2020 год выделено 600 000 евро, на работы 2021 году — 10 миллионов, на 2022 год — еще 10 миллионов. Так что общая стоимость работ составит 20,6 млн евро, — сказал cтарейшина Пирита Тынис Лийнат.
- Сами строительные работы начнутся в 2021 году, если исследования не покажут, что они мешают произрастанию находящихся под охраной растений или жизни находящихся под охраной животных".
Отмечается, что проект может быть реализован к 2022 году.
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