Продление улицы Мустакиви до Козе затягивается: власти назвали новые сроки строительства
Продление улицы Мустакиви в Ласнамяэ затянулось — камнем преткновения стал анализ воздействия строительства дороги на окружающую среду, пишет rus.err.
Продление улицы Мустакиви в Ласнамяэ затянулось — камнем преткновения стал анализ воздействия строительства дороги на окружающую среду, пишет rus.err.
Ранее столичные власти планировали, что в 2020 году будут проведены все необходимые исследования и сделан проект дороги, а в 2021-м начнется строительство, однако планы изменились.
Местные жители переживают, что продление улицы Мустакиви до Козе скажется на экосистеме местной зеленой зоны, поэтому проводится исследование окружающей среды. Оно должно было закончиться еще в прошлом году, но затянулось.
На этот год столичные власти запланировали 600 000 евро на создание проекта и подготовку к строительству, в 2022-м и 2023-м будет выделено по 10 миллионов евро на строительство. Таким образом, улица Мустакиви должна будет связать районы Ласнамяэ и Пирита к 2023 году.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Немецкий врач озвучил сенсационную версию о причинах пандемии
Установлен основной источник распространения коронавируса
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»