Продавцы продуктовых магазинов смогут в приоритетном порядке делать тесты на коронавирус(1)
Для обеспечения работников и клиентов государство позволит продавцам продуктовых магазинов проходить тест на коронавирус без направления семейного врача.
Для обеспечения работников и клиентов государство позволит продавцам продуктовых магазинов проходить тест на коронавирус без направления семейного врача.
Как отметила в интервью ERR глава Эстонского союза торговцев Неле Пейл, направлять работников сдавать тест владельцы магазинов смогут в случае обоснованных подозрений. Согласно результатам тестов магазины смогут планировать, каких работников можно допускать к выполнению обязанностей, а каких лучше отправить на карантин.
"Конечно, просто так отправлять людей на тестирование магазины не смогут, должно быть реальное подозрение, чтобы возможностью не стали злоупотреблять", — добавила Пейл.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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