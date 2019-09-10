ПРОЦЕСС САВИСААРА | Куда пошли 50 000 евро бизнесмена Туульберга — на взятку или на парусный спорт?

Согласно обвинению, Туульберг дал занимавшему пост мэра Таллинна Сависаару 50 000 евро наличными, чтобы Сависаар помог Туульбергу в решении одной проблемы с тендером. По версии защиты, снятые Туульбергом деньги пошли на парусный спорт.

Сепп сказал, что его и Туульберга связывает общий интерес к парусному спорту. Туульберг — яхтсмен высшего класса, которые завоевал множество титулов.

В 2014 году у Сеппа и Туульберга возник план поучаствовать в чемпионате мира по парусному спорту в Барселоне в 2015 году. Для этого нужны были деньги, поэтому Туульберг дал Сеппу 50 000 евро наличными. Сепп сказал, что и другие члены команд довольно часто платят за участие наличными.

Сегодня приходил давать показания и Александр Таммерт, который в 2014 году был исполнительным директором спортивного общества "Калев". Таммерт описал, как Туульберг в ноябре 2014 года помог организовать встречу с Сависааром, чтобы обсудить детальную планировку центрального стадиона "Калев". Планировка была в производстве, но не продвигалась, и для дальнейшего продвижения хотели помощи Сависаара.