10.09.2019, 14:35

ПРОЦЕСС САВИСААРА | Куда пошли 50 000 евро бизнесмена Туульберга — на взятку или на парусный спорт?


rus.delfi.ee
EST
Aivar Tuulberg
Aivar TuulbergFoto: Tiit Blaat

В коррупционном процессе Эдгара Сависаара сегодня давал показания Мати Сепп, который сказал, что он в декабре 2014 года получил от предпринимателя Айвара Туульберга на соревнования по парусному спорту 50 000 евро наличными.

Согласно обвинению, Туульберг дал занимавшему пост мэра Таллинна Сависаару 50 000 евро наличными, чтобы Сависаар помог Туульбергу в решении одной проблемы с тендером. По версии защиты, снятые Туульбергом деньги пошли на парусный спорт.

Сепп сказал, что его и Туульберга связывает общий интерес к парусному спорту. Туульберг — яхтсмен высшего класса, которые завоевал множество титулов.

В 2014 году у Сеппа и Туульберга возник план поучаствовать в чемпионате мира по парусному спорту в Барселоне в 2015 году. Для этого нужны были деньги, поэтому Туульберг дал Сеппу 50 000 евро наличными. Сепп сказал, что и другие члены команд довольно часто платят за участие наличными.

Читайте также:

Сегодня приходил давать показания и Александр Таммерт, который в 2014 году был исполнительным директором спортивного общества "Калев". Таммерт описал, как Туульберг в ноябре 2014 года помог организовать встречу с Сависааром, чтобы обсудить детальную планировку центрального стадиона "Калев". Планировка была в производстве, но не продвигалась, и для дальнейшего продвижения хотели помощи Сависаара.

На встрече с Сависааром были Таммерт, президент спортивного общества "Калев" Меэлис Кийли и Туульберг. Таммерт и Кийли поговорили о стадионе и ушли. Таммерт сказал, что когда они ушли, Туульберг отстал. Почему Туульберг остался у Сависаара, Таммерт не знает.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: