16.09.2019, 18:25

Процесс пошел: законопроект об отмене экзаменов в основной школе рассмотрит Рийгикогу


rus.delfi.ee
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Kiusamine mõjutab õpitulemusi.
Kiusamine mõjutab õpitulemusi. Foto: Priit Simson

Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по культуре приняла решение направить на первое чтение законопроект об отмене государственных выпускных экзаменов в основной школе.

Председатель комиссии по культуре Ааду Муст отметил, что в случае, если закон вступит в силу, сдача выпускных экзаменов перестанет быть условием для окончания основной школы.

”Школы получат право самостоятельно решать, получил ли ученик основное образование или нет. В качестве условия они в дополнение к прохождению обязательной учебной программы могут установить, например, сдачу школьных экзаменов или написание исследовательской работы”, — сказал он. По словам Муста, уровень владения языком выпускника основной школы будет определяться на сдаче экзамена по эстонскому языку.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга отметила, что это — серьезные изменения в системе организации основной школы. ”Комиссия по культуре очень хотела бы, чтобы участие в обсуждении обязательно смогли принять разные заинтересованные группы. Чтобы они смогли высказать свое мнение, проанализировать ситуацию и быть уверенными, в каком направлении движется этот законопроект и какие цели он перед собой ставит”, — сказала она.

Проект комиссии представила министр образования и науки Майлис Репс.

Комиссия приняла решение направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о гражданстве и в Закон об основной школе и гимназии (57 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 24 сентября.

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