Процесс пошел! В среду в Тарту начнут ликвидировать громадную свалку старых покрышек на Раади

Под руководством компании AS Ragn-Sells старую резину будут измельчать, удалять из нее металл, который направят в повторное использование. Измельченная резина заменит гранитный щебень и легкий гравий. К тому же резина будет использоваться в производстве сланцевого масла. Отходы производства направят на заводы Финляндии и Турции, где их будут использовать как альтернативное топливо при производстве цемента.

Покрышки на Раади собирала фирма по обработке отходов OÜ Rubronic, но она к сегодняшнему дню из-за неплатежеспособности ликвидирована.

Центр инвестиций в окружающую среду подписал договор господряда на утилизацию старых покрышек с Ragn-Sells. Измельчение резины начнется завтра, вывоз кроши — в середине августа. Полностью старый аэродром очистят от шин к концу года. Это обойдется государству в 1,48 млн евро.