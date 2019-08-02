02.08.2019, 15:01

Процесс ходатайства и получения удостоверений личности за границей упростится

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rus.delfi.ee
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Reisidokument
ReisidokumentFoto: Priit Simson

Сегодня правительство по предложению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу одобрило планы по увеличению доступности консульских услуг для проживающих за границей эстонцев.

Рейнсалу отметил, что уже в самом ближайшем будущем для ходатайства об удостоверяющем личность документе проживающим за границей гражданам Эстонии придется обратиться в Департамент полиции и погранохраны всего один раз. Сам процесс ходатайства можно перенести в электронную среду, а доставка могла бы осуществляться курьером, в случае если поставщик услуги в состоянии обеспечить безопасность доставки.

”Поскольку у Эстонии как у малого государства ограниченная сеть иностранных представительств, то зачастую для получения документов гражданам приходится проделывать длинный и дорогостоящий путь”, — отметил Рейнсалу.

Возможность получить документ на месте также останется.

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