Процесс ходатайства и получения удостоверений личности за границей упростится

Рейнсалу отметил, что уже в самом ближайшем будущем для ходатайства об удостоверяющем личность документе проживающим за границей гражданам Эстонии придется обратиться в Департамент полиции и погранохраны всего один раз. Сам процесс ходатайства можно перенести в электронную среду, а доставка могла бы осуществляться курьером, в случае если поставщик услуги в состоянии обеспечить безопасность доставки.

”Поскольку у Эстонии как у малого государства ограниченная сеть иностранных представительств, то зачастую для получения документов гражданам приходится проделывать длинный и дорогостоящий путь”, — отметил Рейнсалу.

Возможность получить документ на месте также останется.