Процесс ходатайства и получения удостоверений личности за границей упростится

Сегодня правительство по предложению министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу одобрило планы по увеличению доступности консульских услуг для проживающих за границей эстонцев.
Рейнсалу отметил, что уже в самом ближайшем будущем для ходатайства об удостоверяющем личность документе проживающим за границей гражданам Эстонии придется обратиться в Департамент полиции и погранохраны всего один раз. Сам процесс ходатайства можно перенести в электронную среду, а доставка могла бы осуществляться курьером, в случае если поставщик услуги в состоянии обеспечить безопасность доставки.
”Поскольку у Эстонии как у малого государства ограниченная сеть иностранных представительств, то зачастую для получения документов гражданам приходится проделывать длинный и дорогостоящий путь”, — отметил Рейнсалу.
Возможность получить документ на месте также останется.
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