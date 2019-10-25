Процедура отказа от перевода часов в ЕС может затянуться. Особенно нелегко придется Эстонии

В пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии сказали Eesti Päevaleht, что страна-председатель ЕС Финляндия не поднимала тему и никакой новой информации нет. При этом кое-то и вовсе начинает сомневаться в разумности всего законопроекта. Таким образом, сейчас нет стопроцентной уверенности в том, что в 2021 году перевод стрелок будет прекращен.
Если же настоящий план все-таки будет внедрен, то страны, которые решат остаться в летнем времени, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые предпочтут зимнее время, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье октября того же года.
В прошлом году министерство экономики провело опрос, в результате которого большинство высказавшихся государственных учреждений, зонтичных организаций и предприятий склоняется к летнему времени. Зимнее время поддержало лишь Министерство образования и науки.
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