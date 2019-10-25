25.10.2019, 13:58

Процедура отказа от перевода часов в ЕС может затянуться. Особенно нелегко придется Эстонии

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Raekoja platsi kell on tund ees 28.10.2018
Raekoja platsi kell on tund ees 28.10.2018Foto: Andres Putting

Весной Европарламент решил отказаться от ежегодного перевода стрелок часов в Европе. Теперь же выясняется, что страны-участницы не могут прийти к соглашению и сроки вступления решения в силу могут отодвинуться.

Перевод часов в последний раз должен состояться в ЕС в 2021 году. Решение о том, остаться на летнем или зимнем времени, должны принять сами страны-участницы ЕС к апрелю 2020 года. Было бы разумно, если бы соседствующие друг с другом государства остались бы при одинаковом времени, но достигнуть такой договоренности нелегко. В нелегком положении оказывается и Эстония, поскольку Латвия предпочитает остаться на летнем времени, а Финляндия — на зимнем.

Для того, чтобы решение парламента вступило в силу, необходимо согласование с Советом Европы, представляющим правительства стран-участниц.

Вчера пресс-служба Совета Европы сообщила национальному вещанию Болгарии, что переговоры между главами государств застопорились.

В пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии сказали Eesti Päevaleht, что страна-председатель ЕС Финляндия не поднимала тему и никакой новой информации нет. При этом кое-то и вовсе начинает сомневаться в разумности всего законопроекта. Таким образом, сейчас нет стопроцентной уверенности в том, что в 2021 году перевод стрелок будет прекращен.

Если же настоящий план все-таки будет внедрен, то страны, которые решат остаться в летнем времени, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые предпочтут зимнее время, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье октября того же года.

В прошлом году министерство экономики провело опрос, в результате которого большинство высказавшихся государственных учреждений, зонтичных организаций и предприятий склоняется к летнему времени. Зимнее время поддержало лишь Министерство образования и науки.

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