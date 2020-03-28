Synlab — медицинское предприятие, которое помогало государству тестировать пробы на коронавирус. Именно в их лабораторию поступают все взятые у эстоноземельцев пробы и там получают ответ, инфицирован челок или же нет. Сейчас Synlab проверяет до 1000 тестов в сутки.

Одновременно в лаборатории проверяют и пробы из Финляндии. Synlab уэе давно сотрудничает с финской фирмой Terveystalo, и сотрудничество не остановили даже на время кризиса.

Исполнительный директор Synlab Райнар Аамисепп сообщил Delfi, что в их лаборатории проверяется ограниченное количество финских проб — значительно меньше, чем эстонских. Кроме того, они не входят в те 1000 проб, которые лаборатория проверяет ежедневно.

Он подчеркнул, что тестирование эстонских проб сейчас для лаборатории на первом месте.

Аамисепп рассказал, что сейчас многие европейские страны ищут, где протестировать свои пробы. По его словам, к ним уже обращались Латвия и Литва.

Фирма сейчас хочет увеличить объем выполняемой работы. Еще две недели назад делалось всего лишь 150 тестов день, а сейчас это число уже дошло до 1000. Сейчас идет работа, чтобы кроме работы 24/7 в три смены можно было бы создать параллельные потоки.