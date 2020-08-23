Пробок не избежать: в понедельник на Пирита теэ начинаются масштабные работы. Движение будет реверсивным

С 21 по 22 августа будут осуществлялся первый, подготовительный, этап работ. Более масштабные фрезеровочные и землекопные работы начнутся 24 августа.

На время работ движение будет переведено на систему "2+1". Расположенные в зоне работ остановки общественного транспорта будут временно переведены в другие места.

Старейшина Пирита Тынис Лийнат попросил участников дорожного движения принимать во внимание тот факт, что движение на данном отрезке будет временно нарушено. Поскольку скоро начинается новый учебный год, то возможны пробки.

"Недавно мы провели исследование относительного того, как в ближайшие годы будет развиваться ситуация на дороге, принимая во внимание прогнозы о том, что население как Пирита, так и прежде всего Виймси в ближайшие годы будет увеличиваться. Оно показало, что в будущем, если не давать приоритета общественному транспорту, ни одна Рейди теэ не решит тех транспортных проблем, которые уже накопились и в дальнейшем лишь продолжат возрастать", — сказал в воскресенье вице-мэр Таллинна Андрей Новиков в беседе с корреспондентом rus.err.ee.

"К сожалению, коронавирус внес некоторые коррективы в процесс проектирования, проект частично был изменен. Из-за пандемии вопросы, связанные со строительством, решались не так быстро, как нам бы хотелось. Поэтому начало работ перенеслось на конец августа, хотя было бы логично проводить их летом или даже ранней весной, когда движение по всему Таллинну было минимальным. Но, к сожалению, из-за некоторых связанных с проектом нюансов строительная фирма только сейчас приступает к работе", — добавил Новиков.

Ориентировочное окончание работ — 5 января.