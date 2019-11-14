Проблемы со здоровьем заставили Сийма Калласа несколько недель провести на больничной койке

Каллас себя уже некоторое время чувствовал неважно, его мучали общая слабость, отсутствие аппетита, плохое самочувствие. "И друзья говорили, что я плохо выгляжу", - сказал политик в прямом эфире.

Каллас прошел медицинский осмотр и сдал обычный анализ крови. Сразу же, как только врачи увидели результаты, они приказали ему немедленно лечь в больницу, где видному политику пришлось провести две недели.

Причиной были проблемы с нормальным кроветворением. Более точный диагноз 71-летний политик оглашать не стал. По его словам, плохое качество крови обусловило действие одновременно нескольких факторов. "Это была не болезнь, а скорее несчастье. Травма, которая лечится", - сказал Каллас и выразил надежду, что недомогание осталось позади.