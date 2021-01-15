Проблемы с вакцинацией от COVID-19: Pfizer сокращает поставки, но план вакцинации остается в силе

Ситуацию прояснили на пресс-конференции министр Танель Кийк и вице-канцлер Минсоцдел по вопросам здравоохранения Марис Йессе.

"Мягко говоря, это плохая новость. Так как действует следующая логика: одна доза в январе лучше, чем две дозы в июне", — констатировал Кийк.

К сожалению, на европейском рынке сейчас только два поставщика вакцины, поэтому компенсировать недополученные объемы попросту никак нельзя, объяснил он.

Сейчас вакцинация может продолжится согласно плану, но придется делать упор на приоритеты. Далее в таком же темпе двигаться будет невозможно, рассказал Кийк.

"К счастью, мы оставили половину доз из поставки первой недели в резерве, поэтому вакцинацию прекращать не придется", — заверила Марис Йессе. Вакцинация в домах призрения продолжится на следующей неделе.

Кийк заверил, что сейчас вакцинация продолжится, согласно плану. Однако не исключено, что в будущем план придется изменить.

Представитель Pfizer Аннели Таал заявил, что компания надеялась, что к этому времени на рынке будет большее число поставщиков вакцины. По ее словам, один возможный вариант смягчения проблемы — использовать имеющиеся дозы вакцины более эффективно, чтобы из одной пробирки можно было получить шесть доз вместо пяти.

"Поставки продолжаться, но в меньшем объеме, чем изначально запланировано. В феврале поставки восстановятся, а в марте будут больше, чем было запланировано. В длительной перспективе это выигрышная ситуация", — пообещала представитель Pfizer.

Почему вообще возникли проблемы с поставками? На заводе Pfizer пришлось реорганизовать производство, часть линий и процессов находятся в процессе изменений, чтобы увеличить объемы производства на весну, объяснила Таал. Одна партия оказалась некачественной из-за проблем с сырьем, от нее пришлось отказаться.

Кийк же парировал, что коммуникация со стороны Pfizer не была прозрачной: "Мы слишком поздно узнали, что было принято решение понизить объемы производства. Это никуда не годится".

Сегодня вечером пройдет еще одно собрание, на котором может выясниться, что Pfizer все же изменит планы и продолжит поставки в оговоренных заранее объемах.