15.01.2021, 17:30

Проблемы с вакцинацией от COVID-19: Pfizer сокращает поставки, но план вакцинации остается в силе

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дополнено в 19:15
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Проблемы с вакцинацией от COVID-19: Pfizer сокращает поставки, но план вакцинации остается в силе
Foto: Andres Putting

Министерство социальных дел Эстонии получило свежую информацию от компании-производителя вакцины от коронавируса Pfizer: препарата поступит в Эстонию меньше, чем ожидалось — в целых два раза.

Ситуацию прояснили на пресс-конференции министр Танель Кийк и вице-канцлер Минсоцдел по вопросам здравоохранения Марис Йессе.

"Мягко говоря, это плохая новость. Так как действует следующая логика: одна доза в январе лучше, чем две дозы в июне", — констатировал Кийк.

К сожалению, на европейском рынке сейчас только два поставщика вакцины, поэтому компенсировать недополученные объемы попросту никак нельзя, объяснил он.

Сейчас вакцинация может продолжится согласно плану, но придется делать упор на приоритеты. Далее в таком же темпе двигаться будет невозможно, рассказал Кийк.

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"К счастью, мы оставили половину доз из поставки первой недели в резерве, поэтому вакцинацию прекращать не придется", — заверила Марис Йессе. Вакцинация в домах призрения продолжится на следующей неделе.

Кийк заверил, что сейчас вакцинация продолжится, согласно плану. Однако не исключено, что в будущем план придется изменить.

Представитель Pfizer Аннели Таал заявил, что компания надеялась, что к этому времени на рынке будет большее число поставщиков вакцины. По ее словам, один возможный вариант смягчения проблемы — использовать имеющиеся дозы вакцины более эффективно, чтобы из одной пробирки можно было получить шесть доз вместо пяти.

"Поставки продолжаться, но в меньшем объеме, чем изначально запланировано. В феврале поставки восстановятся, а в марте будут больше, чем было запланировано. В длительной перспективе это выигрышная ситуация", — пообещала представитель Pfizer.

Почему вообще возникли проблемы с поставками? На заводе Pfizer пришлось реорганизовать производство, часть линий и процессов находятся в процессе изменений, чтобы увеличить объемы производства на весну, объяснила Таал. Одна партия оказалась некачественной из-за проблем с сырьем, от нее пришлось отказаться.

Кийк же парировал, что коммуникация со стороны Pfizer не была прозрачной: "Мы слишком поздно узнали, что было принято решение понизить объемы производства. Это никуда не годится".

Сегодня вечером пройдет еще одно собрание, на котором может выясниться, что Pfizer все же изменит планы и продолжит поставки в оговоренных заранее объемах.

На данный момент Эстония присоединилась к совместным с ЕС закупкам вакцины от COVID-19, заключив пять соглашений о предварительных закупках (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac), согласно которым в Эстонии было заказано 3 177 726 доз вакцины.

Первой вакциной от коронавируса, прибывшей в Эстонию, стала вакцина Pfizer/BioNTech, разрешение на продажу которой Европейская комиссия выдала 21 декабря 2020 года. В Эстонию на днях также поступила первая партия вакцины Moderna.

Договор с AstraZeneca позволит Эстонии обеспечить вакциной от COVID-19 около 600 000 человек, договор с Jannsen Pharmaceutica NV гарантирует вакцину примерно 300 000 человек, договор с Pfizer/BioNTech охватывает также примерно 300 000 человек, Договор с Curevaci — 330 000 человек, договор с Moderna — 117 000 человек.

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