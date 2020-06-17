Проблемы на работе и перемены в семейной жизни. Как прошел у лихулаского стрелка Микка Таррасте последний год на свободе

Год 2019 начался для Микка Таррасте многообещающе

В семье ожидалось пополнение. По бизнесу мужчина мог рассчитывать на успешный год: его фирма Citomed только что выиграла два важных государственных тендера.

Начиная с 1 января прошлого года Citomed стала предлагать услуги сестринского ухода четырем социальным учреждениям. К тому же Citomed как раз выиграла тендер на оказание медицинских услуг Центру временного содержания, где находятся ходатайствующие о предоставлении убежища и ожидающие высылки иностранцы. Citomed и ранее оказывала сестринские услуги этому центру, но теперь фирма получила и дополнительный госзаказ на услугу врача.

Citomed не находит врача

Дома по уходу, где Citomed приступил к оказанию сестринских услуг, — Валкла, Выйсику, Тюри и Вяэна — непростые в обслуживании: в них проживают люди с особыми психическими потребностями. Основную работу там ведут дежурные-организаторы и сиделки, а задача сестёр — приходить несколько раз в неделю, чтобы подготовить лекарственные препараты и следить за ситуацией. Citomed нанял для этого целую группу специалистов.

Работу в Центре временного содержания Таррасте и его жена взяли на себя. У мужчины была квалификация медбрата, а его жена по профессии врач. Рабочий день медсестры в центре длился ежедневно по 4 часа, врач должен быть на посту четыре дня в неделю по три часа. При необходимости Citomed должен был обеспечивать и длительные перелёты — в случае, если высылаемый из страны нуждался в ходе депортации в присутствии медика. Обычно в таких случаях (всего их было семь) Таррасте отправлялся в поездку сам.

Вскоре у Citomed начались в центре проблемы.

Победа фирмы в тендере оказалась не такой уж сладкой, как могло показаться. "Они не нашли для центра врача, потому что предлагали слишком мало денег", — сказал изданию Eesti Ekspress Микк Мирме — врач, который работал в этом центре.

"Citomed в ходе тендера сделал самое низкое предложение", — пояснил представитель конкурирующей фирмы, который тоже участвовал в конкурсе (он просил не разглашать свое имя и название компании). Единственным критерием, по которому определялся победитель тендера, была цена. Citomed запросил за час работы врача 22 евро, из которых после всех вычетов врач получал на руки 11.70. Насколько известно Eesti Ekspress, конкуренты за ту же работу хотели получить в два раза больше, чем Citomed.