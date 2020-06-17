17.06.2020, 12:54

Проблемы на работе и перемены в семейной жизни. Как прошел у лихулаского стрелка Микка Таррасте последний год на свободе


Кюлли-Рийн Тигассон, Eesti Ekspress
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Проблемы на работе и перемены в семейной жизни. Как прошел у лихулаского стрелка Микка Таррасте последний год на свободе
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Сложности в руководстве фирмой, напряженные отношения с коллегами и большие изменения в семейной жизни. Издание Eesti Ekspress присмотрелось к тому, как складывалась в последнее время жизнь у Микка Таррасте, который 6 июня в Лихула застрелил двух человек.

Год 2019 начался для Микка Таррасте многообещающе

В семье ожидалось пополнение. По бизнесу мужчина мог рассчитывать на успешный год: его фирма Citomed только что выиграла два важных государственных тендера.

Начиная с 1 января прошлого года Citomed стала предлагать услуги сестринского ухода четырем социальным учреждениям. К тому же Citomed как раз выиграла тендер на оказание медицинских услуг Центру временного содержания, где находятся ходатайствующие о предоставлении убежища и ожидающие высылки иностранцы. Citomed и ранее оказывала сестринские услуги этому центру, но теперь фирма получила и дополнительный госзаказ на услугу врача.

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Citomed не находит врача

Дома по уходу, где Citomed приступил к оказанию сестринских услуг, — Валкла, Выйсику, Тюри и Вяэна — непростые в обслуживании: в них проживают люди с особыми психическими потребностями. Основную работу там ведут дежурные-организаторы и сиделки, а задача сестёр — приходить несколько раз в неделю, чтобы подготовить лекарственные препараты и следить за ситуацией. Citomed нанял для этого целую группу специалистов.

Работу в Центре временного содержания Таррасте и его жена взяли на себя. У мужчины была квалификация медбрата, а его жена по профессии врач. Рабочий день медсестры в центре длился ежедневно по 4 часа, врач должен быть на посту четыре дня в неделю по три часа. При необходимости Citomed должен был обеспечивать и длительные перелёты — в случае, если высылаемый из страны нуждался в ходе депортации в присутствии медика. Обычно в таких случаях (всего их было семь) Таррасте отправлялся в поездку сам.

Вскоре у Citomed начались в центре проблемы.

Победа фирмы в тендере оказалась не такой уж сладкой, как могло показаться. "Они не нашли для центра врача, потому что предлагали слишком мало денег", — сказал изданию Eesti Ekspress Микк Мирме — врач, который работал в этом центре.

"Citomed в ходе тендера сделал самое низкое предложение", — пояснил представитель конкурирующей фирмы, который тоже участвовал в конкурсе (он просил не разглашать свое имя и название компании). Единственным критерием, по которому определялся победитель тендера, была цена. Citomed запросил за час работы врача 22 евро, из которых после всех вычетов врач получал на руки 11.70. Насколько известно Eesti Ekspress, конкуренты за ту же работу хотели получить в два раза больше, чем Citomed.

Сестёр в Центр временного содержания (вдобавок к самому Таррасте) Citomed нашел, но работу врача в основном выполняла жена Террасте, у которой было еще и другое место службы. Минувшим летом у семьи родился ребенок, и с июня по сентябрь женщину в центре замещал доктор Мирме, но уже с начала осени супруга Таррасте вернулась к работе.

Руководитель процессуальной группы Центра временного содержания Хелен Коммусаар говорит, что проблемы стали возникать с самого начала года. "В начале 2019 года возникла проблема с составлением рабочего графика, — отмечает Коммусаар. — Проблемы с рабочим временем и доступности услуги были почти каждый месяц".

Как рассказывает сотрудник центра, иной раз находящийся в центре иностранец был записан на прием к врачу или медсестре, но выяснялось, что их просто нет на месте. Это не было постоянным явлением, но несколько раз случалось.

16 февраля минувшего года девять задержанных подали на центр жалобу, где сетовали на то, что не получали необходимую помощь при головной боли, простуде и аллергии. К тому же у них была претензия к "плохо ведущей себя медсестре мужского пола". Ею, по всей видимости, был сам Таррасте.

Уже в мае прошлого года в центре пошли разговоры, что вместе Citomed услуги будет оказывать какая-то другая фирма, сказала Коммусаар.

Напряжение в отношениях Citomed и центра достигло кульминации осенью 2019 года.

В августе минувшего года у одного из пребывающих в центре иностранцев был диагностирован вирусный гепатит С. Хронический гепатит С может привести к циррозу или раку печени. На ранней стадии заболевание вызывает усталость и потерю аппетита.

Больного направили в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу, где сочли, что нужно начинать лечение, которое в случае вирусного гепатита С длится 8-12 недель и является очень дорогим. Пациенту выписали лекарство под названием Maviret, одна коробочка которого (а ее хватает менее чем на месяц) стоит сейчас 3442 евро. Но тогда, как вспоминает Коммусаар, медикамент Maviret только вышел на рынок и был еще дороже. "Нам сначала сказали, что курс лечения мужчины обойдется в 27 000 евро", — говорит она.

Эта сумма в разы превышает выделенный центру бюджет на покупку лекарств. Согласно заключенному с Citomed договору, Citomed должен был оказывать лишь медицинские услуги на месте, за все лекарства и больничное лечение должен платить Департамент полиции, привлекая фонды Евросоюза. В августе денег на медикаменты у центра оставалось до конца года примерно в размере 6000 евро. Больничная касса счета центра не оплачивает.

"Наша задача — ответственно использовать государственные деньги", — отмечает Коммусаар. Как вспоминает чиновник, центр еще раз проконсультировался с врачом, чтобы выяснить, нет ли более дешевой альтернативы для лечения данного пациента. "Мы сделали в бюджете перестановки", — пояснила она.

В конце концов, по словам Коммусаар, в ноябре задержанного начали всё-таки лечить препаратом Maviret. "Поскольку мы имели дело с новым лекарством, то его цена снижалась день ото дня". В итоге лечение обошлось в 9 000, а не в 27 000.

Официально в Центре временного содержания медицинская и полицейская часть должны бы быть разделены. Чтобы полицейские не имели доступ к информации о здоровье задержанных. Решения о лечении принимают медики, а задача центра — оплатить необходимое лекарство и лечение.

Хоть лечение пациента с гепатитом С и начали, руководитель и единоличный хозяин фирмы Citomed Микк Таррасте решил пожаловаться на центр. 27 ноября 2019 года он направил в Бюро внутреннего контроля Департамента полиции жалобу, в которой просил проверить, не превысили ли сотрудники центра свои полномочия и не оставили ли они человека без помощи.

Не прошло после этого и двух недель, как 10 декабря Центр временного содержания объявил, что расторгает с Citomed договор на оказание услуг. По договору срок предупреждения составлял три месяца, а это означает, что Citomed продолжал работу в центре до 10 марта.

"Это напрямую было связано с поданной Таррасте жалобой в Бюро внутреннего контроля, — считает Мирьям Луйк, руководитель сестринской службы Citomed. — Он боролся за лечение задержанных".

Хелен Коммусаар в свою очередь заверяет, что речь не идет о мести. "Причиной расторжения договора не была какая-то одна конкретная причина, а то, что в целом сотрудничества не сложилось. Прежде всего из-за продолжавшихся на протяжении года споров относительно учета рабочего времени и доступности врачебной помощи для задержанных".

Тем не менее, конфликт с Таррасте заставил центр пересмотреть свой бюджет на лечение. А в начале этого года дорогое лечение от гепатита С потребовалось еще одному находящемуся в центре иностранцу.

Некрасивый уход

Террасте покинул Центр временного содержания 10 марта. На смену Citomed пришли две фирмы — одна отвечает за услуги медсестер, другая — за врача, и, по данным Eesti Ekspress, их услуги обойдутся гораздо дороже, чем запрашивал Таррасте. Директор одной из этих фирм сказал изданию, что при передаче дел Таррасте был не очень учтив.

Обычно в медицине передача дел идет коллегиально: сестра рассказывает новой сестре о состоянии пациентов, врач разговаривает с врачом, чтобы новые работники знали, на что обратить внимание. Таррасте, якобы, просто сказал: смотрите в электронной системе — там вся информация есть.

Еще одна странная вещь: сдавая 10 марта рабочие помещения, фирма Citomed передала сменщикам и закупленные на нужды центра лекарства. "Впоследствии у новых работников возник вопрос: для чего медикаменты были закуплены в таком большом количестве", — говорит Хелен Коммусаар.

Прекращение договора с Центром временного содержания не должно было стать для Citomed сильным ударом. "У Citomed как раз дела пошли лучше", — говорит руководитель сестринской службы этой компании Мирьям Луйк.

Начиная с 1 января Citomed приступил к сестринскому обслуживанию дома по уходу Сымера, а с 1 мая — Кейлаского дома по уходу.

Все дома по уходу, где работает Citomed, принадлежат государственному акционерному обществу Hoolekandeteenused. "Компания Citomed выполняла заключенный договор ", — отметила представитель Hoolekandeteenused Катрин Пяргмяэ.

Ago Tammik


Напомним, что вечером в субботу, 6 июня, недалеко от автозаправочной станции в Лихула Таррасте открыл стрельбу, в результате чего два человека были убиты и еще три ранены. Двое пострадавших — маленькие дети.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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