07.11.2019, 08:55

Проблема, о которой мужчины стесняются говорить: рекомендации специалистов


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Проблема, о которой мужчины стесняются говорить: рекомендации специалистов
Активный мужчинаInvaru Abivahendikeskus

В месяц мужчин — ноябре — важно поместить в центр внимания темы здоровья, о которых говорить не всегда удобно — среди них и проблема недержания мочи и связанные с этим неудобства. Как помочь мужчине в случае этой проблемы здоровья и найти такие решения, чтобы это неудобство не мешало будничной жизни? Советы дают специалисты центра Invaru Abivahendikeskus.

Обсуждение темы недержания мочи и связанных с этим проблем даже со специалистами центра вспомогательных средств для многих остается неудобным и иногда смущающим фактором. В то же время речь идет об актуальной проблеме — инконтиненция — или же недержание мочи — проявляется у примерно 20% мужчин в возрасте 40-50 лет и у 69% мужчин, чей возраст превышает 60 лет.

Речь идет о проблеме, о которой не часто хочется говорить — особенно если речь идет о мужчинах — но которая провоцирует в обычном ходе жизни неудобство и стресс — возникает страх невозможности поддержания активного образа жизни и малоприятных неожиданностей — как, например, неприятный запах или подтеки. Согласно статистике женщины терпят проблемы с недержанием мочи в среднем более 6 лет, прежде чем обратиться за помощью. У мужчин этот срок еще больше. О проблеме часто вначале говорят другу, потом врачу и только после этого спутнице жизни.

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В опыте действующего в особой сфере Центра вспомогательных средств Invaru заметно, что в действительности часто люди не знают о современных решениях для проблемы недержания. Исходя из этого, также нет информации и о тех решениях для этой проблемы, которые помогают справляться с обычными ежедневными делами удобно и без лишнего беспокойства. Но прежде всего с проблемой недержания мочи нужно обратиться к семейному врачу, чтобы выяснить причину по которой возникает недержание. Важно помнить о том, что эта проблема может указывать на гораздо более серьезные трудности со здоровьем.

Когда мужчине разумно использовать прокладки?

Прокладки стоит использовать при легкой проблеме недержания или же когда после мочеиспускания следует небольшое капание мочи. Но если выделение мочи более серьезное, то необходимо выбирать товары с большой впитываемостью — например, подгузники, которые подходят как для мужчин, так и для женщин.

Во-первых, следует помнить о том, что для мужчин выпускаются отличные от обычной формы прокладки. Они треугольные и учитывают мужскую анатомию и возможные движения — например, при занятии спортом. Для этого у внешней стороны прокладок есть клеящаяся полоса, чтобы держать прокладку в верном положении в белье. Прокладки ”дышат”, не раздражают кожу и тонкие — их использование незаметно. Также на мужских прокладок на внешних краях внутренней стороны предусмотрены специальные карманы для жидкости, чтобы избегать протечек.

В целом у прокладок специальный поверхностный слой, который направляет жидкость внутрь прокладки, где она распределяется по всей длине пропорционально по всей впитывающей площади. Для устранения неприятного запаха внутренняя часть прокладки выполняется из специального материала, нейтрализующего запахи.

Обязательно нужно учитывать, что прокладки и подгузники существуют разных размеров и с разной впитываемостью — как для легкой, так и для средней или тяжелой проблемы недержания мочи. Для первоначального использования стоит приобрести поштучно несколько разных видов, чтобы после приобрести уже подходящий вариант в большем количестве.

Рекомендации в случае недержания мочи

- Не стесняйтесь обратиться с этой проблемой к врачу!
- Пейте воду, но исключите алкоголь и кофеин. Если пить слишком мало или слишком много, то можно увеличить недержание.
- Будьте физически активны — движение помогает поддерживать здоровый вес. Найдите подходящий для вас вид спорта!
- Найдите подходящие для вас прокладки для недержания — при необходимости проконсультируйтесь с работниками центра вспомогательных средств
- Будьте готовы к неожиданностям — держите в бардачке автомобиля, в ящике стола, в портфеле или где-то еще легкодоступную запасную прокладку.
- Товары для проблемы недержания мочи можно приобрести с государственной льготой — для этого нужна личная карта вспомогательного средства, справка от врача и решение об особых потребностях или нетрудоспособности при их наличии. Больше информации о льготах, предоставляемых государством, можно найти на странице Департамента социального страхования.

Потребность и информированность о товарах для недержания мочи растут — в 2018 году только в Invaru всего было приобретено 2,7 млн подгузников. Также заметно выросло число мужчин, которые не бояться обращаться в центр вспомогательных средств с вопросом приобретения прокладок именно для мужчин. При выборе подгузников и для получения информации о них обязательно обратитесь в обслуживание клиентов центра вспомогательных средств.

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