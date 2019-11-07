Проблема, о которой мужчины стесняются говорить: рекомендации специалистов

Прокладки стоит использовать при легкой проблеме недержания или же когда после мочеиспускания следует небольшое капание мочи. Но если выделение мочи более серьезное, то необходимо выбирать товары с большой впитываемостью — например, подгузники, которые подходят как для мужчин, так и для женщин.
Во-первых, следует помнить о том, что для мужчин выпускаются отличные от обычной формы прокладки. Они треугольные и учитывают мужскую анатомию и возможные движения — например, при занятии спортом. Для этого у внешней стороны прокладок есть клеящаяся полоса, чтобы держать прокладку в верном положении в белье. Прокладки ”дышат”, не раздражают кожу и тонкие — их использование незаметно. Также на мужских прокладок на внешних краях внутренней стороны предусмотрены специальные карманы для жидкости, чтобы избегать протечек.
В целом у прокладок специальный поверхностный слой, который направляет жидкость внутрь прокладки, где она распределяется по всей длине пропорционально по всей впитывающей площади. Для устранения неприятного запаха внутренняя часть прокладки выполняется из специального материала, нейтрализующего запахи.
Обязательно нужно учитывать, что прокладки и подгузники существуют разных размеров и с разной впитываемостью — как для легкой, так и для средней или тяжелой проблемы недержания мочи. Для первоначального использования стоит приобрести поштучно несколько разных видов, чтобы после приобрести уже подходящий вариант в большем количестве.
Рекомендации в случае недержания мочи
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