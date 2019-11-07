Проблема, о которой мужчины стесняются говорить: рекомендации специалистов

Обсуждение темы недержания мочи и связанных с этим проблем даже со специалистами центра вспомогательных средств для многих остается неудобным и иногда смущающим фактором. В то же время речь идет об актуальной проблеме — инконтиненция — или же недержание мочи — проявляется у примерно 20% мужчин в возрасте 40-50 лет и у 69% мужчин, чей возраст превышает 60 лет.

Речь идет о проблеме, о которой не часто хочется говорить — особенно если речь идет о мужчинах — но которая провоцирует в обычном ходе жизни неудобство и стресс — возникает страх невозможности поддержания активного образа жизни и малоприятных неожиданностей — как, например, неприятный запах или подтеки. Согласно статистике женщины терпят проблемы с недержанием мочи в среднем более 6 лет, прежде чем обратиться за помощью. У мужчин этот срок еще больше. О проблеме часто вначале говорят другу, потом врачу и только после этого спутнице жизни.

В опыте действующего в особой сфере Центра вспомогательных средств Invaru заметно, что в действительности часто люди не знают о современных решениях для проблемы недержания. Исходя из этого, также нет информации и о тех решениях для этой проблемы, которые помогают справляться с обычными ежедневными делами удобно и без лишнего беспокойства. Но прежде всего с проблемой недержания мочи нужно обратиться к семейному врачу, чтобы выяснить причину по которой возникает недержание. Важно помнить о том, что эта проблема может указывать на гораздо более серьезные трудности со здоровьем.

Когда мужчине разумно использовать прокладки?