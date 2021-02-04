Призывники начнут получать документы в электронном виде
Сегодня правительство одобрило проект на передачу документов призывникам по электронным каналам связи.
Сегодня правительство одобрило проект на передачу документов призывникам по электронным каналам связи.
Министр обороны Калле Лаанет отметил, что причина изменения заключается в необходимости повышения эффективности Сил обороны и организации повесток на учебные сборы.
”Интернет сегодня является частью повседневной жизни, и поэтому доставка необходимых документов государством в электронном виде будет наилучшим решением в современном обществе”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.
”Из-за смены места жительства и устаревших адресов или нежелания принимать документы и связанные с ними обязательства ежегодно затруднено вручение тысяч повесток. Каждый год почти четверть призванных на учебные сборы не получают повестки”, — отметил Лаанет.
Согласно вносимому изменению повестки призывникам будут отправляться на государственный почтовый ящик по адресу isikukood@eesti.ee, и уведомление будет считаться доставленным по истечение 30 дней.
”Это также решение, которое на основании различным исследований предпочитают призывники в качестве канала связи”, — сказал Лаанет.
По словам Лаанета, на адрес eesti.ee сообщения и документы отправляются уже сегодня. Государственный э-адрес можно связать с личным адресом, а также можно заказать SMS-уведомление для поступающего письма.
Он добавил, что Министерство обороны планирует провести информационную кампанию, в результате которой основная целевая группа, то есть молодые люди в возрасте 16-27 лет, будет проинформирована, где и как можно просматривать документы, отправленные Силами обороны в электронном виде, и заказать уведомление.
Министр обороны Лаанет уточнил, что в исключительном порядке сохранится также возможность отправки по почте на случай, если это является единственным способом доставить документ адресату.
Также уведомление в бумажном виде остается в силе при установлении первого контакта с призывником, то есть когда гражданин мужского пола достигает 17-летнего возраста и его данные заносятся в регистр военнообязанных. Уведомление о постановке на учет в качестве военнообязанного Департамент оборонных ресурсов передает простым письмом по адресу местожительства согласно регистру народонаселения.
Военнообязанными считаются лица в возрасте от 17 до 60 лет, которые должны пройти или прошли срочную или альтернативную службу и обязаны участвовать в учебных сборах.
В электронном виде гражданам будут передаваться следующие документы:
• уведомления о внесении данных в регистр военнообязанных
• приглашения явиться на медкомиссию;
• решения об освобождении от призыва на срочную службу;
• решения о предоставлении отсрочки;
• предписания;
• решения о повестке на учебный сбор и дополнительный учебный сбор;
• извещения о должности в военное время.
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