ПРИЗЫВ | Поможем Куресаареской больнице! Срочно требуются средства личной защиты(48)
Куресаареская больница остро нуждается в различных средствах личной защиты, потому что медики используют при каждом анализе и других процедурах новый комплект.
Куресаареская больница остро нуждается в различных средствах личной защиты, потому что медики используют при каждом анализе и других процедурах новый комплект.
Руку помощи уже протянула фирма IF Kindlustus, которая отправила на остров Сааремаа 10 125 перчаток, 4800 дезинфицирующих полотенец и 3000 одноразовых шапочек. Персонал больницы ждет подобную помощь и от других предприятий и частных лиц!
Член правления If Kindlustus Тийт Колде выразил надежду, что в Эстонии найдутся компании, которые запаслись средствами защиты и могут теперь, когда значительная часть работников трудится удаленно, помочь тем, кто помогает другим.
"У нас были и 200 защитных масок, которые мы тоже отправили в Курессааре", - добавил Колде.
"Будем очень благодарны за помощь, так как это значительно облегчит наше положение. Необходимы защитные маски, перчатки, шапочки, халаты", - сказал руководитель больницы Мярт Кылли и добавил, что лечебному учреждению нужны качественные медицинские защитные средства, поэтому не стоит предлагать сшитые самостоятельно дома маски - все средства защиты должны отвечать стандартам.
Свои предложения вы можете направлять по адресу электронной почты haigla@saarehaigla.ee.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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