Призыв Михаилу Кылварту от Андро Мянда: сделать бульвар Рявала на лето пешеходным!

Тарту летом закрыл свою центральную артерию и превратил ее в Бульвар без автомобилей (Autovaba puiestee). Призываю и Таллинн смелее и качественнее экспериментировать с городским пространством. Сделаем летом бульвар Рявала столичным бульваром без автомобилей, сделаем это современно и содержательно. Покажем, что Таллинн ничем не слабее Тарту. В ходе такого эксперимента проанализируем этот район, после чего проведем публичный архитектурный конкурс, чтобы построить здесь современную зеленую столицу с европейским мышлением.

Окрестности бульвара Рявала превратились в несколько мертвую зону, жизнь переместилась к северу от Старого города — в кварталы Теллискиви и Ноблесснер. Бульвар Рявала мог бы стать идеальной возможностью вернуть жизнь в центр к югу от Старого города.