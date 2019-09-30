Призыв Марта Хельме расследовать смерть Айвара Рехе привлек внимание зарубежных СМИ

"Нельзя ограничиться тем, что у человека было тяжелое время — если человек умер, то нужно провести тщательное расследование, хотя бы для опровержения подозрений", — потребовал Март Хельме в радиопередаче своей партии "Räägime asjast", которую среди прочих передали и новостные каналы Reuters, Euronews и USA Today.

По словам Хельме, от него ждут приказа для расследования, и он пообещал уже сегодня принять решение, ознакомившись с рапортом о действиях полиции. Смерть Айвара Рехе должна найти доказательства через расследование, как убийство или как самоубийство, посчитал Хельме.

По его словам, любые разговоры о том, что нет нужды в расследовании, только усугубляют подозрения. "Айвар Рехе был одним из главных фигурантов самого масштабного международного отмывания денег, и если прокурор говорит, что для инициирования расследования нет оснований, то уже это подозрительно", — добавил в свою очередь министр финансов Мартин Хельме.

Сразу после обнаружения тела Айвара Рехе полиция сообщила, что его смерть не будут расследовать, потому что на теле мужчины не нашли признаков насилия и ничто не указывает и на несчастный случай.