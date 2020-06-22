Призыв Марта Хельме: дорогие сограждане, пожалуйста, ведите себя благоразумно!

Последние недели были трагическими. Было недопустимо много погибших в ДТП. Недопустимо много утонувших. На праздниках пересекаются руль автомобиля, огонь и вода. Пожалуйста, ведите себя благоразумно и берегите своих близких, чтобы они не садились пьяными за руль и не шли плавать", — призвал Хельме.

"Пожалуйста, воздержитесь от насилия. Каждая жизнь ценна, будем же вести себя ответственно. Всем хорошего Яанова дня!", — сказал министр.