23.01.2021, 16:55

Признанного виновным в коррупции бывшего депутата Рийгикогу лишили спецпенсии

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Edgar Savisaare kohtuasi. 6.02.2018
Kalev Kallo Edgar Savisaare kohtuasjal mullu veebruaris. Foto: Karin Kaljuläte

После вступления в силу обвинительного приговора у бывшего финансового секретаря Центристской партии Калева Калло забрали специальную пенсию депутата Рийгикогу

В конце прошлого года вступил в силу приговор суда, по которому Калло признали виновным как в посредничестве при передаче взятки, так и в организации незаконного финансирования Центристской партии. После вступления приговора в силу Калло должен был уйти из Рийгикогу. Но его проблемы этим не ограничились.

"Если в отношении человека вступил с силу обвинительный приговор, то прекращается выплата его парламентской пенсии", — прокомментировала руководитель по коммуникации Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.

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