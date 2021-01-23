Признанного виновным в коррупции бывшего депутата Рийгикогу лишили спецпенсии

В конце прошлого года вступил в силу приговор суда, по которому Калло признали виновным как в посредничестве при передаче взятки, так и в организации незаконного финансирования Центристской партии. После вступления приговора в силу Калло должен был уйти из Рийгикогу. Но его проблемы этим не ограничились.

"Если в отношении человека вступил с силу обвинительный приговор, то прекращается выплата его парламентской пенсии", — прокомментировала руководитель по коммуникации Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.