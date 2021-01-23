Признанного виновным в коррупции бывшего депутата Рийгикогу лишили спецпенсии(4)
После вступления в силу обвинительного приговора у бывшего финансового секретаря Центристской партии Калева Калло забрали специальную пенсию депутата Рийгикогу.
После вступления в силу обвинительного приговора у бывшего финансового секретаря Центристской партии Калева Калло забрали специальную пенсию депутата Рийгикогу.
В конце прошлого года вступил в силу приговор суда, по которому Калло признали виновным как в посредничестве при передаче взятки, так и в организации незаконного финансирования Центристской партии. После вступления приговора в силу Калло должен был уйти из Рийгикогу. Но его проблемы этим не ограничились.
"Если в отношении человека вступил с силу обвинительный приговор, то прекращается выплата его парламентской пенсии", — прокомментировала руководитель по коммуникации Департамента социального страхования Кайли Уусмаа.
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