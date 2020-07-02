Признание оказавшейся лицом к лицу со смертью пожилой женщины: мой сын-шизофреник убил моего мужа топором и спрятал труп

Йоонас* (51) вместе с матерью Малле и отцом Яагупом десятки лет жил на одном и том же хуторе в Ляэне-Вирумаа. Их жизнь среди лесов была отшельнической и даже немного жутковатой. Это было не то хозяйство, куда бы кого-то приглашали в гости. Редкие встречи родителей с родственниками происходили вдали от дома.

Йоонас бил родителей, очевидно, с того времени, когда он еще был несовершеннолетним. Насилие оставалось в тайне, потому что агрессивный характер мужчины держал любопытствующих на расстоянии.

"Я, наверное, никогда не встречала никого, кто бы был так одинок — говорит опытный следователь полиции Лийви Рууто. — У него были только его родители".

Сын просто не ладил с людьми. У него возникали проблемы уже в советской армии из-за нападения на сослуживцев. На рабочих местах он тоже не удерживался, потому что начинал драться с коллегами. Так он только сидел дома и занимался… ничем.

Отец и мать были у него как рабы. Йоонас держал их в заложниках в их собственном доме. Уборка, приготовление еды, работы по дому, бюрократические дела, покупки — все родителям приходилось делать за сына. При этом все должно было происходить до мелочей так, как требовал сын. Крышу следовало чинить с точностью до сантиметра с того места, как он хотел. Комнату следовало убирать точно таким образом, как приказал Йоонас. Каждая ошибка, каждая неподходящая мысль или реплика могла означать удар кулаком.

"Даже если дела, так сказать, правильно делали, он их бил", — констатирует старший прокурор Сирье Мерило.

Отец пропал после освобождения сына из тюрьмы



В поле зрения полиции семья попала уже летом 2008 года, когда сын избил отца кулаками и ногами, затащил в сенной сарай и закрыл там, подперев дверь железной рейкой.

Ссора якобы началась с того, что сыну не понравилось, как отец спилил лес под электролиниями. Йоонас получил за побои условный срок. Не прошло много времени, как он уже снова предстал перед судом из-за избиения отца, и в 2010 году его посадили в тюрьму.

Осенью 2011 года Йоонас вышел из-за решетки. Несколько недель спустя в полицию позвонила племянница Малле и сообщила, что старый Яагуп уже некоторое время назад пропал. Сама же семья не казалась озабоченной исчезновением.