Признание: как я отравила грибами пять человек

"Когда я училась в техникуме Вана-Выйду, к нам отправили на год понюхать практической работы студентов специальности электричества EPA (Эстонская сельскохозяйственная академия — прим. ред.), то есть тогдашнего Университета естественных наук. С этими молодыми людьми у нас, изучающих ведение хуторского хозяйства девушек, сложились теплые отношения. Так что мы проводили часы, болтая и шутя.

Однажды поздней осенью у меня возникла мысль порадовать друзей из EPA чем-нибудь вкусным. Поскольку ранее был разговор о том, какие вкусные грибы, я решила приготовить им грибной соус.

Наша семья никогда не ходила за грибами, и поэтому я не разбираюсь в грибах и сама их тоже не ем. Я слышала, что в Эстонии растет шесть видов ядовитых грибов. Красный мухомор я думала, что узнаю, если он попадется в лесу. Таким образом, какова вероятность, что мне доведется собирать ядовитые грибы? Эта вероятность казалась чрезвычайно низкой.

Ни одна однокурсница не захотела в этот дождливый день пойти в лес вместе со мной, так что я пошла одна. Бродила два часа, но добыча была совсем не большой. Несмотря на то, что я собирала все попадавшиеся грибы как с земли, так и с пней, удалось их собрать всего две горстки.

На кухне в общежитии я сварила добычу в большом количестве воды и затем пожарила и сделала соус. К нему сварила картофель. Грибы мне никогда не нравились, и поэтому сама я этот соус не ела. Зато все слопали пятеро молодых людей, образно говоря, вылизали сковороду и похвалили мое кулинарное мастерство. Я сияла от радости!

На следующий день эти же молодые люди были очень бледными, почти что прямо синеватого цвета. Мне же они не сказали ни одного плохого слова.

Только несколько недель спустя до меня дошел рассказ о том, что последовало за поеданием грибного соуса. Все молодые люди получили пищевое отравление, проведя ночь бегая между кроватью и туалетом в другом конце коридора. Внутренности очищались от ядовитого соуса как через верх, так и через низ.

Я была в шоке. Я не могла подумать, что мой доброжелательный жест приведет к отравлению грибами. Еще тысяча извинений задним числом!