Признание душегуба: почему я убил мать своего ребенка

Начало отношений проходит в основном в гулянках. ”Аге все время хотела выходить в свет и гулять. Все свободное время мы где-то были. Я не видел в этом проблемы, так как мне тоже нравится путешествовать, смотреть мир. Это очень весело. Но это забирало всю свободную энергию”.

Далее начались ссоры. Сначала небольшие, но с течением времени они становились все серьезнее. По словам Ринго, Аге была неуравновешенным человеком. Он говорит, что сам первое время старался сдерживаться, но после рождения ребенка тоже стал слишком подвержен эмоциям.

"В течение всех этих лет, что она оскорбляла и корила меня, я говорил, что она не имеет права так оскорблять меня в моем доме. Признаю, что применял в ее отношении и физическое насилие”.

С рождением сына отношения Аге и Ринго становятся еще хуже. Более того — пара начинает употреблять наркотики. В основном, амфетамин. Сначала через нос и рот, а потом и внутривенно. ”Употребление наркотиков началось из-за Аге. Она все время хотела развлекаться”, — говорит Ринго.

Если сначала Аге удавалось справляться с хозяйством, то постепенно все сошло на нет. ”Например, на Рождество 2016 года мы ели пельмени”.

Моральное и физическое насилие становится в доме все более частным гостем. Женщина постоянно ревнует мужчину, а тот выдумывает все более жестокие способы наказания.

"Аге во всем видела обман. Она звонила мне на работу и мешала мне. Ей казалось, что на работе я ей изменяю. Она сажала ребенка в машину, приезжала в гараж и устраивала скандал”.

"Я должен был постоянно говорить, где я, с кем и во сколько приду домой. Каждый день она присылала мне список того, что надо купить в магазине. Если в магазине была длинная очередь, то дома она ругала меня и говорила, что в эти десять минут я ей изменял. Также она установила правило, что в 12 часов я должен был всегда быть дома”.

Мужчина сказал на суде, что из-за ненормально сильной ревности он больше не мог находиться дома и нормально работать. Также, по его словам, Аге тратила много денег, что тоже вызывало в нем депрессию.



О поступках Аге мужчина говорит довольно охотно, а вот о своем поведении особо распространяться не хочет. Зато многое может рассказать Мерит, восьмилетняя дочь Аге.

Так, однажды зимой Ринго за непослушание запер ее в сарае на улице, в домашней одежде. Также стрелял в нее пластиковыми пулями и одевал на нее электрический ошейник для собак и обещал включить, если она не ляжет спать. Бил, в том числе ремнем, морил голодом (открывать холодильник девочке было запрещено). Однажды он забил в дверь четыре гвоздя специально, чтобы Мерит на них напоролось. Так и случилось, и это было очень больно.

С Аге он поступал так же. Ее сестра Кристийна рассказала, как однажды Ринго отвез сестру в лес, привязал к дереву, избил и оставил там на ночь.

Руки распускал очень часто, обычно душил. Хотя насилие исходило и со стороны Аге, силы были неравными. ”В лицо я ее не бил. Только ноутбуком и только один раз”, — отмечает мужчина.

Также Мерит рассказала, как Ринго стрелял по ласточкам и сжигал их заживо. Этот факт он признает наполовину: ”В ласточек стрелял. У меня дома гараж, и там на потолке они устроили гнездо. Постоянно с…ли на машину и инструменты. Но это я делал только один раз. Про поджег ничего не знаю”.

Кроме того, по словам девочки, Ринго повесил собаку. ”Собаку я усыпил потому, что Аге взяла ее, хотя у нас уже были кошка и морские свинки. Животных стало слишком много. Мне казалось, что я живу в зоопарке! Все они хотели есть и чтобы за ними ухаживали. Аге ими не занималась. В тот момент мне в голову не пришло, что можно отвести ее к ветеринару, который сделает укол и усыпит. Я отвез ее в лес и пристрелил. Но не вешал!”.

Несмотря на систематические побои, Аге не хочет заканчивать отношения. Но Ринго чувствует, что его психика не выдерживает, и сам бросает женщину.

Он помогает Аге снять квартиру в Раквере, а уже через несколько дней к ней переезжает другой мужчина. Вскоре у них возникают трудности с оплатой жилья и Аге начинает проситься обратно к Ринго: ”Она звонила мне каждый день. Иногда по 70 раз в день”.

В какой-то момент Аге решает начать торговать своим телом, размещает объявление на iha.ee и знакомится с Неэме. ”Аге была дружелюбной и хорошей, но она не могла нормально жить, так как употребляла наркотики”, — рассказывает полиции Неэме. Он стал давать женщине деньги. Сама она говорила, что зарабатывает телом 3000 евро в неделю, но все деньги уходят на погашение долгов Ринго и покупку наркотиков.

Тем временем ссоры с применением насилия продолжаются. После очередной особо жестокой разборки в 2017 году Аге пытается при помощи таблеток свести счеты с жизнью. Попытка проваливается и женщина оказывается в психиатрической клинике. По ее возвращению какое-то время обстановка более или менее спокойная, но вскоре все возвращается на круги своя.