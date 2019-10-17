Признание душегуба: почему я убил мать своего ребенка

В прошлом году после Яанова дня полиция приступила к поискам пропавшей Аге Мяннисте (28). К этому моменту женщина уже была мертва и ее тело лежало в яме недалеко от дома. На состоявшемся в октябре этого года заседании суда сожитель женщины Ринго Ортиков (32) рассказал о событиях, предшествовавших убийству, пишет Eesti Ekspress.
Все началось с того, что женщина вернулась с праздника на день позже, чем обещала. Ринго взял ее телефон и прочитал сообщения. Так он узнал, что она ему изменяет. Женщина уже легла спать и у него возникло желание ее убить.
”Я был как загнанный в угол пес, который видел только один выход — убить ее”, — говорит он 1 октября на заседании Пярнуского уездного суда в Пайдеском доме суда.
Судья Тамбер Грауберг приговаривает его за убийство к семи годами и шести месяцам тюрьмы, но решение в силу пока не вступило. Защитник Ринго Грегори Палм считает такой длинный срок несправедливым. По его мнению, жертва сама своими действиями спровоцировала убийство. Решение суда будет оспорено.
Аге и Ринго познакомились в 2013 году в интернете. Женщина одна растила маленькую дочь и много времени проводила в социальных сетях.
Ринго в это время работает в своей фирме автомехаником. Молодые влюбляются друг в друга и Аге переезжает к Ринго. Через месяц совместного проживания она беременеет. Кажется, что все хорошо. Но — нет. ”Признаю, что на тот момент я действительно не хотел, чтобы Лукас родился”, — вспоминает Ринго на суде.
"Я три месяца говорил Аге, чтобы она сделал аборт. У нее уже был ребенок, дом только строился. Мы все жили в большой комнате с кухней, что ненормально. Мне нужно было доделать дом, на это у меня не осталось бы ни цента. Времени тоже не осталось бы”, — продолжает мужчина.
Начало отношений проходит в основном в гулянках. ”Аге все время хотела выходить в свет и гулять. Все свободное время мы где-то были. Я не видел в этом проблемы, так как мне тоже нравится путешествовать, смотреть мир. Это очень весело. Но это забирало всю свободную энергию”.
Далее начались ссоры. Сначала небольшие, но с течением времени они становились все серьезнее. По словам Ринго, Аге была неуравновешенным человеком. Он говорит, что сам первое время старался сдерживаться, но после рождения ребенка тоже стал слишком подвержен эмоциям.
"В течение всех этих лет, что она оскорбляла и корила меня, я говорил, что она не имеет права так оскорблять меня в моем доме. Признаю, что применял в ее отношении и физическое насилие”.
С рождением сына отношения Аге и Ринго становятся еще хуже. Более того — пара начинает употреблять наркотики. В основном, амфетамин. Сначала через нос и рот, а потом и внутривенно. ”Употребление наркотиков началось из-за Аге. Она все время хотела развлекаться”, — говорит Ринго.
Если сначала Аге удавалось справляться с хозяйством, то постепенно все сошло на нет. ”Например, на Рождество 2016 года мы ели пельмени”.
Моральное и физическое насилие становится в доме все более частным гостем. Женщина постоянно ревнует мужчину, а тот выдумывает все более жестокие способы наказания.
"Аге во всем видела обман. Она звонила мне на работу и мешала мне. Ей казалось, что на работе я ей изменяю. Она сажала ребенка в машину, приезжала в гараж и устраивала скандал”.
"Я должен был постоянно говорить, где я, с кем и во сколько приду домой. Каждый день она присылала мне список того, что надо купить в магазине. Если в магазине была длинная очередь, то дома она ругала меня и говорила, что в эти десять минут я ей изменял. Также она установила правило, что в 12 часов я должен был всегда быть дома”.
Мужчина сказал на суде, что из-за ненормально сильной ревности он больше не мог находиться дома и нормально работать. Также, по его словам, Аге тратила много денег, что тоже вызывало в нем депрессию.
О поступках Аге мужчина говорит довольно охотно, а вот о своем поведении особо распространяться не хочет. Зато многое может рассказать Мерит, восьмилетняя дочь Аге.
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Так, однажды зимой Ринго за непослушание запер ее в сарае на улице, в домашней одежде. Также стрелял в нее пластиковыми пулями и одевал на нее электрический ошейник для собак и обещал включить, если она не ляжет спать. Бил, в том числе ремнем, морил голодом (открывать холодильник девочке было запрещено). Однажды он забил в дверь четыре гвоздя специально, чтобы Мерит на них напоролось. Так и случилось, и это было очень больно.
С Аге он поступал так же. Ее сестра Кристийна рассказала, как однажды Ринго отвез сестру в лес, привязал к дереву, избил и оставил там на ночь.
Руки распускал очень часто, обычно душил. Хотя насилие исходило и со стороны Аге, силы были неравными. ”В лицо я ее не бил. Только ноутбуком и только один раз”, — отмечает мужчина.
Также Мерит рассказала, как Ринго стрелял по ласточкам и сжигал их заживо. Этот факт он признает наполовину: ”В ласточек стрелял. У меня дома гараж, и там на потолке они устроили гнездо. Постоянно с…ли на машину и инструменты. Но это я делал только один раз. Про поджег ничего не знаю”.
Кроме того, по словам девочки, Ринго повесил собаку. ”Собаку я усыпил потому, что Аге взяла ее, хотя у нас уже были кошка и морские свинки. Животных стало слишком много. Мне казалось, что я живу в зоопарке! Все они хотели есть и чтобы за ними ухаживали. Аге ими не занималась. В тот момент мне в голову не пришло, что можно отвести ее к ветеринару, который сделает укол и усыпит. Я отвез ее в лес и пристрелил. Но не вешал!”.
Несмотря на систематические побои, Аге не хочет заканчивать отношения. Но Ринго чувствует, что его психика не выдерживает, и сам бросает женщину.
Он помогает Аге снять квартиру в Раквере, а уже через несколько дней к ней переезжает другой мужчина. Вскоре у них возникают трудности с оплатой жилья и Аге начинает проситься обратно к Ринго: ”Она звонила мне каждый день. Иногда по 70 раз в день”.
В какой-то момент Аге решает начать торговать своим телом, размещает объявление на iha.ee и знакомится с Неэме. ”Аге была дружелюбной и хорошей, но она не могла нормально жить, так как употребляла наркотики”, — рассказывает полиции Неэме. Он стал давать женщине деньги. Сама она говорила, что зарабатывает телом 3000 евро в неделю, но все деньги уходят на погашение долгов Ринго и покупку наркотиков.
Тем временем ссоры с применением насилия продолжаются. После очередной особо жестокой разборки в 2017 году Аге пытается при помощи таблеток свести счеты с жизнью. Попытка проваливается и женщина оказывается в психиатрической клинике. По ее возвращению какое-то время обстановка более или менее спокойная, но вскоре все возвращается на круги своя.
Детьми женщина не занимается и Ринго сообщает об этом службе защиты детей. В службу защиты детей обращается и Неэме. Женщину лишают права опеки над детьми, затем права опеки над Лукасом лишают и Ринго.
Последний раз Аге видит Лукаса в мае 2018 года. Лукас живет у матери Ринго. Сама Аге проживает с мужчиной по имени Урмас у него дома. Ринго работает в Таллинне и пытается завязать с наркотиками. Это уже четвертый раз, когда они расходятся с Аге.
Как бы то ни было, отношения с Урмасом у Аге не складываются и она возвращается к Ринго.
Вечером 24 июля Аге приходит домой с праздника Яанова дня. Говорит Ринго, что собирается отправиться в Норвегию на работу вместе со знакомым. Употребляет внутривенно амфетамин. Последние часы своей жизни женщина проводит в мессенджере. В 22:30 она спрашивает у Неэме, не хочет ли он на следующий день поехать с ней в Ласнамяэ. Тот отвечает, что если успеет закончить дела, то можно. Аге отправляется спать. Ринго ждет, пока она заснет и начинается рыться в ее телефоне. ”Я и раньше знал, что Аге мне изменяет. Мы часто ссорились из-за этого. Когда мы сходились, то я принимал это. Мы договаривались, что я прощаю, если больше она изменять не будет. Но она продолжала в том же духе”.
Он находит переписку и впадает в ярость. Он чувствует, что единственное, что он хочет сделать с Аге, это убить ее. ”Я был зависим от наркотиков и от Аге тоже. Я не понимал, что делать и как себя вести. Я совершенно не видел выхода”.
Мужчина откладывает телефон, подходит к спящей Аге и начинает душить. Аге особо не сопротивляется. Оба находятся в состоянии сильного наркотического опьянения.
Он продолжает душить ее в течение двух-трех минут, выкрикивая при этом: ”Ах ты, лживая шлюха!” Это последние слова, что Аге слышит в своей жизни. Ее лицо становится синим и Ринго разжимает руки. Он проверяет пульс — его нет. Заворачивает тело в простынь, погружает на тачку, довозит до находящейся на домом ямы, бросает и отправляется спать.
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