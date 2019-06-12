Приятного отдыха! На пляже Пирита появились гамаки общественного пользования

”Сегодня мы повесили в прибрежном лесу в Пирита семь гамаков, они будут там до конца лета. Наша цель простая — таким образом мы создаем возможности для тех, кто чувствителен к солнечным лучам или просто хотел бы отдохнуть на лоне природы”, — сказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат. Гамаки расположен в трех местах: возле клуба серферов, возле контейнеров любителей зимнего плавания и в другом конце пляжа, в сторону Меривялья, возле санитарного контейнера.

”От пользователей горуправа ожидает только одного — бережного отношения к гамакам: используйте их так, словно они ваши собственные, с любовью и заботой”, — добавил Лийнат. ”Если мы увидим, что гамаками пользуются и не ломают их, то установим еще несколько штук”.

Возможности для проведения досуга на пляже Пирита этим не ограничатся. ”В течение лета мы установим на пляже два стола для пинг-понга и два столика для игры в шахматы. Как только они будут установлены, мы сообщим об этом”, — сказал Лийнат.