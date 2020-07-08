Привезшим в Ида-Вирумаа коронавирус гостем из России оказался дальнобойщик

Об этом ERR в среду сообщили в Департаменте здоровья.

Упомянутый мужчина работает водителем на дальние расстояния, грузовые перевозки между Эстонией и Россией осуществляются, границу он пересекал во время выполнения рабочих обязанностей, отметили в Департаменте здоровья.

По словам пресс-секретаря ведомства, чиновники не знают, почему на границе не обратили внимание на имевшиеся у водителя признаки заражения Covid-19.

"Возможно, он их скрывал, но к данному моменту подтверждено, что у него были явные признаки болезни", — отметил пресс-секретарь.

Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, на вечеринке, в которой участвовал дальнобойщик, присутствовали около десятка человек, связаться со всеми из них на предмет сдачи теста на Covid-19 департаменту не удалось.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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