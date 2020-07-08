Привезшим в Ида-Вирумаа коронавирус гостем из России оказался дальнобойщик

В конце июня приехавший в Эстонию водитель-дальнобойщик из России принял участие в праздновании дня рождения в компании родственников и друзей в Нарва-Йыэсуу. Сейчас известно, что мужчина был носителем коронавируса и заразил других, пишет RusERR.
Об этом ERR в среду сообщили в Департаменте здоровья.
Упомянутый мужчина работает водителем на дальние расстояния, грузовые перевозки между Эстонией и Россией осуществляются, границу он пересекал во время выполнения рабочих обязанностей, отметили в Департаменте здоровья.
По словам пресс-секретаря ведомства, чиновники не знают, почему на границе не обратили внимание на имевшиеся у водителя признаки заражения Covid-19.
"Возможно, он их скрывал, но к данному моменту подтверждено, что у него были явные признаки болезни", — отметил пресс-секретарь.
Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, на вечеринке, в которой участвовал дальнобойщик, присутствовали около десятка человек, связаться со всеми из них на предмет сдачи теста на Covid-19 департаменту не удалось.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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